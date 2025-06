Ator do novo 'Superman' rejeita comparações: 'É um herói que nos une'

David Corenswet, 33, protagonista do novo "Superman" desembarcou no Rio de Janeiro nesta semana para promover o aguardado "Superman: Legacy", longa da DC Studios e Warner Bros que estreia nos cinemas brasileiros no próximo dia 10 de julho. Ele veio acompanhado da colega de elenco Rachel Brosnahan, que interpreta Lois Lane, e do diretor do filme, James Gunn.

O que eles disseram

Durante a passagem pela cidade, David falou sobre a responsabilidade de assumir o manto de um dos personagens mais icônicos da cultura pop, vivido por diversos atores desde a década de 1940. "Acho que o Superman não é um personagem para ser comparado. É um herói que nos une e que celebra todas as grandes facetas do personagem que foram exploradas ao longo do século", disse a Splash no tapete vermelho do evento de lançamento para convidados.

Para o ator, cada versão do Superman traz características diferentes, e essa quer conquistar uma nova geração de fãs. "Esperamos oferecer uma nova versão empolgante para os dias de hoje e, com sorte, para uma nova geração de fãs do Superman. Esperamos ser a versão do Superman que será a primeira para muitas pessoas. Se elas ainda não são fãs, que essa seja a porta de entrada".

Em conversa com a imprensa, David também comentou sobre a intensa preparação física para o papel, que exigiu que ele ganhasse 18 kg de massa muscular. "Eram 2 horas e meia por dia de treino, 5 ou 6 dias por semana. Para ser justo, a maior parte disso era sentado no banco recuperando o fôlego (risos). Mas foi ótimo, muito intenso", disse ao perfil Good Nerd no Instagram.

Segundo ele, a rotina exaustiva de academia o ajudou a se conectar com o personagem. "É uma experiência solitária quando você está na sua 15ª série e só quer ir embora. Ou você levanta os pesos, ou não. Esse momento de estar sozinho e decidir continuar acho que representa muito o Superman —ele ama a humanidade, quer fazer parte dela, mas no fim está só. Esses são os momentos-chave do personagem e os mais divertidos de interpretar."

Splash também conversou com Rachel Brosnahan, que revelou o que sentiu ao visitar um dos pontos turísticos mais emblemáticos do país. "Fomos ao Cristo Redentor, e foi uma das experiências mais incríveis e importantes da minha vida. E os fãs brasileiros têm sido inacreditáveis. Essa é minha primeira vez no Brasil. Não consigo acreditar em como a recepção foi calorosa. Nos sentimos muito sortudos e mal podemos esperar para compartilhar esse filme com todo mundo."

Em coletiva de imprensa, Rachel comentou sobre a química entre ela e David. "A primeira cena que vimos desse roteiro foi uma entrevista longa entre Lois e Clark. Eu adoro essa cena porque ela mostra tantas facetas, não só dos personagens, mas também do relacionamento deles. Em apenas dez minutos, dá para ver a ternura, a paixão que eles têm um pelo outro e também por seus pontos de vista sobre o mundo".

David Corenswet e Rachel Brosnahan no tapete vermelho do filme 'Superman', no Rio de Janeiro Imagem: Roberto Filho/Brazil News

David Corenswet, James Gunn e Rachel Brosnahan no tapete vermelho do filme 'Superman', no Rio de Janeiro Imagem: Victor Chapetta/AgNews

No papo, o diretor afirmou que os dois têm uma "química eletrizante" e citou a mesma cena. "Vocês já chegaram com essa química. É difícil explicar. Já trabalhei com outros casais românticos na tela que simplesmente não tinham isso? Era como eletricidade"

A nova produção explora a jornada do personagem para equilibrar sua herança kryptoniana com sua criação humana. A história acompanha um Clark Kent mais jovem, logo após deixar Smallville, e seus primeiros dias como repórter em Metrópoles. Paralelamente, ele começa a atuar como Superman.

O filme "Superman", dirigido por James Gunn, estreia em 10 de julho, mas tem sessões de pré-estreia no Brasil a partir do dia 8.