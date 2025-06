Nany People compra carro zero para celebrar 60 anos: 'Ajudei muita gente'

Nany People, que completa 60 anos no próximo dia 1º, se deu um carro zero de presente. Em entrevista ao Extra, a atriz contou que sempre dava preferência a seminovos, já que ajudava muita gente.

O que aconteceu

Momento de se valorizar. "Quando fiz minha primeira biografia, aos 50 anos, eu estava muito reativa com as coisas. E nesses últimos dez anos tanta coisa aconteceu. Me aposentei, mas, em vez de jogar a toalha, parece que reaqueci a ventoinha. Fiz minha primeira novela na Globo ('O sétimo guardião', de 2019), rodei com vários espetáculos no Brasil e no mundo."

Não enfrentei a crise de idade que acomete tanta gente... E acho que estou mais contemplativa e investindo mais em mim.

Atriz afirma que sempre gostou de ajudar os outros. "Eu sempre ajudei muita gente, sobrinhos, afilhados, amigos, e continuo ajudando. Mas dei uma diminuída depois da pandemia. Minha casa, às vezes, parecia um albergue de tanta gente que eu deixava se hospedar aqui sem pagar nada. Cuidava das pessoas e pegava os problemas delas para mim. Minha mãe já falava: 'Está na hora de acumular coisas. Já ajudou muita gente'."

Estou me dando um carro zero de aniversário. Sempre comprei seminovo. Mas não é só por status. É também meu meio de trabalho, porque eu pego estrada para fazer peça, carrego cenário, banner, os livros, tudo. Me mimei.

Nany celebra chegar os 60 sendo uma mulher trans. "Reconheço o privilégio da minha criação, muitas não tiveram essa oportunidade. E eu me orgulho por ter me tornado esta mulher, que há quem veja como inspiração, transgressão, que está com o sarrafo lá em cima, cheia de projetos, firme no propósito do seu ofício e que conquistou a reputação pelo teatro. Eu me agarro nisso. A gente não pode parar."

Eu nasci cancelada, fadada a não dar certo. Se fosse seguir a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, que é de 35 anos, não era nem para eu estar aqui falando com você.

Ela lembrou a internação da mãe, com câncer. "Minha mãe dizia que uma das preocupações dela é que eu não teria filhos, então a minha velhice seria triste. Isso foi dito 20 anos atrás. Quando ela ficou internada, com câncer, fiquei lá com ela 15 dias no hospital. Me lembro que minha mãe dividiu o quarto com uma mulher que teve 11 filhos. Nenhum deles foi lá visitar. O que minha mãe concluiu é que teve sorte com os dela. E teve mesmo."

Parente é o tal do acaso, mas amigo a gente escolhe. Não dá para ficar sozinho. O baile da vida é lindo, e o que surge no caminho são parceiros de dança. Se a música não está boa, muda o ritmo, muda o par, muda o lugar do baile, muda o gênero. Eu mudei. O que importa é não perder a contradança.

Nany afirma que aprendeu a lidar com as perdas. "Depois que você passa dos 50 anos, o seu álbum de figurinhas começa a ficar desconfigurado, você vai tendo baixas... Uma coisa que aprendi é não carregar cruz. Eu não faço um problema ser maior do que ele é. Posso chorar a noite inteira, mas de manhã estou linda, com delineador e batom, passeando com os cachorros."

Quando meu cachorro morreu, fui gravar o 'Caldeirão' colocando água gelada na cara horas antes para desinchar, de tanto que chorei. O show tem que continuar.

Vida amorosa preservada. "Uma vez, num programa de TV, naquelas máquinas da verdade, eu tinha que falar o nome de um desses atletas com quem me envolvi para não perder R$ 20 mil. Não falei. Quando cheguei em casa, tinha presentes de vários deles. Em um cartão, um escreveu: "Você vai ser para sempre minha garota". O outro disse que eu era a mulher mais incrível que ele havia conhecido."

Vou expor para quê? Sirvo bem, para servir sempre. Eu faço questão de separar a Nany People desbocada da Dona Nany aqui do condomínio.

Nany não nega que ajuda seus parceiros. "Mas não sou a Odete Roitman", brinca. "Todo bem gera boleto. Sou da época que se o boy não tinha grana, você pagava a coxinha. Hoje em dia, o pessoal quer iPhone. Mas não sou de sustentar ostentação. Não dou um carro. Eu dou a vara para você pescar."