'Mentirosos' terá 2ª temporada? Saiba possibilidades de a série continuar

Menos de duas semanas após sua estreia, "Mentirosos", série da Prime Video, já chamou a atenção dos assinantes. Apesar de uma continuação não ter sido confirmada pelo streaming até o momento, a história possui grandes chances de ganhar novos episódios.

O que aconteceu

Baseada no best-seller homônimo de E. Lockhart, lançado em 2014, a série foi lançada no dia 18 de junho. Com oito episódios, a primeira temporada terminou de forma chocante, surpreendendo muitos assinantes.

A história acompanha acontecimentos na vida de adolescentes da elite, que se passam no decorrer de dois verões. São eles, três primos da família Sinclair —Cadence (Emily Alyn Lind), Jonny (Joseph Zada) e Mirren (Esther McGregor)— e um amigo deles —Gat (Shubham Maheshwari).

No primeiro verão, os jovens aproveitam os dias na ilha particular da família Sinclair até Cadence sofrer um grave acidente. O episódio faz com que ela tenha dificuldade para se recordar dos eventos traumáticos que sofreu.

Já no segundo verão, Cadence tenta recordar detalhes do acidente e entender o afastamento dos amigos. Ao longo dos episódios, os espectadores acompanham a confusão mental da personagem e segredos da família Sinclair, até descobrirem uma reviravolta chocante.

Segunda temporada de 'Mentirosos'

É normal que o Prime Video ainda não tenha confirmado a continuação. Com o pouco tempo desde a estreia, os números ainda não são suficientes para motivar uma renovação, de acordo com as próprias produtoras da série.

Julie Plec e Carina Adly MacKenzie afirmaram que já tiveram incontáveis conversas com o Prime Video. "Estamos ansiosos para que os dados trabalhem a nosso favor", afirmou Plec ao The Warp, torcendo para que o sucesso da série justifique o investimento da plataforma para uma continuação.

Apesar disso, MacKenzie garante que, mesmo que a série não seja renovada, a primeira temporada entrega um final satisfatório. "O melhor dessa série é que a primeira temporada tem um final satisfatório e poderoso. Então, quero que as pessoas que geralmente não assistem à primeira temporada porque têm medo de ser cancelada saibam que é seguro assistir a essa série e que, se não houver uma segunda temporada, ainda há uma história completa", disse à Variety.

O que a 2ª temporada poderia oferecer?

Além do livro "Mentirosos", que inspirou a primeira temporada, a autora também lançou a sequência "Família de Mentirosos". A história se concentra nos membros mais velhos da família Sinclair, focando Carrie Sinclair ainda adolescente e um traumático verão em que ocorreu uma morte.

Para as produtoras, seria uma honra continuar dando vida para essa história. "Emily escreveu três livros e nós amamos esse mundo. Amamos nosso elenco. Adoraríamos a oportunidade que existe para mais histórias, então estamos esperançosos de que poderemos voltar e fazer mais. Mas também, se for uma série limitada, acho que é uma história linda", afirmou MacKenzie também à Variety.

O terceiro livro será lançado apenas no dia 4 de novembro deste ano. Intitulado "We Fell Apart: A We Were Liars Novel", ainda sem título em português, a história não é uma sequência direta dos fatos apresentados anteriormente, mas seguirá um novo grupo de personagens do mesmo universo.