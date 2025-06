Igor 3K comenta fala de Monark sobre nazismo: 'Reputação foi pro chão'

Igor 3K afirmou que a sua reputação e a do podcast Flow "foram para o chão" após seu ex-sócio, Monark, defender a criação de um partido nazista em um episódio do programa, em 2022. Ao Alt Tabet, do Canal UOL, ele explicou que precisou batalhar para reconstruir o Flow após perder todos os patrocinadores e parceiros.

Igor contou que sua vida "acabou por um período". "No dia seguinte [à fala do Monark] eu não tinha mais nada, todos os parceiros que tínhamos foram embora. Perdemos muito dinheiro, perdemos a monetização de sete canais e atrapalhou minha vida muito profundamente".

Ele destacou que adotou as medidas ao seu alcance naquele momento, como romper a sociedade com Monark, mas isso não foi suficiente para minimizar os danos. "O Monark saiu do Flow no dia seguinte, fizemos o que podíamos e tínhamos que fazer, mas a reputação do meu programa foi para o chão. Tentei sobreviver, procurei parceiros, grana no mercado, desesperadamente tentando manter aquilo... Trabalhei aquele ano inteiro para resolver o problema de reputação, deu para reconstruir, mas não foi barato sobreviver".

Igor também afirmou que até hoje sofre com a fala proferida por Monark, embora ele seja contra a criação de um partido nazista. "Foi uma reação exagerada porque até hoje ainda falo sobre isso. O que preciso fazer para provar que não sou nazista? É complicado ficar se defendendo, dizendo para os outros que não sou nazista. Não concordo com o que ele fala, não endosso as falas dele".

Igor 3K diz que Monark é burro: "Enxerga o mundo de um jeito particular"

No Alt Tabet, 3K disse acreditar que, sim, Monark "é burro". "Ele enxerga o mundo de um jeito muito particular. Acredito que ele deve falar o que pensa de uma maneira mais explicada, falar o que de fato está na cabeça dele, em vez de 'soltar' uma ideia e deixar todo mundo se digladiar por causa disso. Ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas e isso cria um alvo maior nele, que acreditava que não tinha como ser cancelado e foi".

Igor 3K diz que não queria entrevistar Pablo Marçal

Igor afirmou que nunca quis ter Pablo Marçal no seu podcast por duvidar do caráter do empresário. "Não é muito comum entrevistar alguém que não quero, minha vontade ali prevalece. Tem uns caras que eu não queria fazer muito, mas o que eu realmente não queria fazer é o Pablo Marçal. Ele [só] foi lá porque era o terceiro na corrida para prefeito de São Paulo. Eu já tinha visto paradas dele na internet e não queria porque acho ele meio desonesto. Minha impressão sobre ele após o programa é de que ele é mau caráter ou maluco".

