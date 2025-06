'Uma dificuldade': Galãs treinaram para usar carros antigos em nova novela

Na preparação para "Êta Mundo Melhor!", os atores Rainer Cadete, Luis Miranda e Eriberto Leão passaram por treinamento para dirigir carros de época. A nova novela das seis é ambientada no final da década de 1940 e estreou ontem na Globo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quais são as diferenças

A Splash, Luis Miranda detalha como foi o treinamento que durou dois dias. "Eu sei dirigir, fico tranquilo. Tem muito tempo que eu não dirijo o carro manual. Então, isso foi uma dificuldade. Temos que ficar mais atento porque tem que relembrar algumas coisas."

Para além da parte técnica, ele destaca como a experiência contribuiu para compor seu personagem. "Isso ajuda com o personagem. Você dirigir um carro de época já te dá uma sensação de que você faz uma volta no passado. Foi muito legal essa história de pegar um carro de época e dirigir. Eu falei: 'Olha, que legal, esse carro tem não sei quantos anos'".

Rainer Cadete, Luis Miranda nos bastidores de 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ele explica as diferenças de gravar com um carro antigo em relação aos mais modernos. "O carro de época tem uma outra mecânica. Ele é mais duro. Essa caminhonetezinha é toda meio de ferro e madeira, é diferente. A marcha é mais dura, não tem direção hidráulica."

Segundo ele, os cuidados com o freio e a atenção ao interpretar enquanto dirige fazem parte do desafio. "Você tem que saber que tem que frear com antecedência, tem que ficar ligado que você está interpretando e dirigindo. Às vezes você está carregando a torre [de câmera] dentro do próprio carro numa cena de perseguição. Lá nos Estados Unidos, os artistas são bem treinados. Aqui, precisamos treinar mais, precisa ser habilidoso".

Rainer Cadete nos bastidores de 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo