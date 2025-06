Gabriela diz que seu sucesso é mérito, não por ser filha de Regina Duarte

Gabriela Duarte, 51, disse acreditar que o seu sucesso é fruto do próprio trabalho, não por ela ser filha de Regina Duarte, 78, um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira.

O que aconteceu

Gabriela diz que a comparação entre ela e a mãe é algo natural, mas que ela precisou provar que as duas são pessoas distintas. "Nunca briguei contra isso [as comparações], sempre observei... Em alguns momentos essa observação vinha com uma certa mágoa, uma certa impaciência, porque, para mim, é tão simples, eu sou um ser humano, e ela é outro", desabafou no programa Na Palma da Mari, da CNN Brasil.

A atriz destacou que ainda hoje é tratada como a "filha da Regina", embora acredite que provou seu talento ao longo da carreira. "Até hoje as pessoas falam para mim: 'você não é a filha da Regina Duarte?'. Muitas vezes, não perguntam nem meu nome, e eu não falo. Eu tenho 51 anos. Se eu cheguei até aqui é porque coisas muito boas aconteceram. Eu, sinceramente, não acho que cheguei até aqui porque sou filha de alguém".

Ela também apontou machismo nessa comparação exacerbada que fizeram entre ela e a mãe, algo que não acontece entre homens. "As mulheres são um milhão de vezes mais comparadas entre si do que os homens, são mais cobradas no sentido de tudo, de quem envelheceu bem, quem é melhor, mesmo sendo mãe e filha, no meu caso".

Eu sinto que fui muito mais comparada com minha mãe, que é uma mulher com um trajetória maravilhosa, enorme, do que homens na mesma posição. Isso tem a ver com o que somos acostumados a aceitar. Não vejo essas comparações acontecendo entre homens.

Gabriela Duarte construiu uma carreira sólida na TV e no teatro. Ela estreou na Globo em "Top Model" (1989) e, entre outros, participou de sucessos como "Por Amor" (1997), "Chiquinha Gonzaga" (1999), "América" (2005), "Sete Pecados" (2007), "Passione" (2010) e "Orgulho e Paixão" (2018).