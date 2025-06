"F1" chega ao topo das bilheterias dos EUA e Canadá

Por Dawn Chmielewski

LOS ANGELES (Reuters) - "F1", o filme de corrida de alta octanagem da Apple, chegou ao topo das bilheterias dos EUA e do Canadá neste fim de semana, impulsionado pelo poder das estrelas e por uma campanha de marketing bem ajustada, de acordo com a Comscore.

O filme, estrelado por Brad Pitt como um piloto de Fórmula 1 que retorna às pistas depois que um acidente quase encerra sua carreira, arrecadou US$55,6 milhões em vendas de ingressos nos dois países. Esse montante ultrapassou a previsão doméstica de US$45 milhões a US$55 milhões feita antes do fim de semana pela Boxoffice Company.

As receitas mundiais chegaram a US$88 milhões, impulsionadas pela forte base de fãs do esporte na Europa e na América Latina.

Os filmes de corrida geralmente fracassam nos cinemas, de acordo com Daniel Loria, vice-presidente sênior da Boxoffice Company, uma empresa de serviços de dados e comércio eletrônico para cinemas. O mais bem-sucedido do gênero, o amplamente aclamado "Ford x Ferrari", estreou com modestos US$31 milhões em novembro de 2019.

"Não tivemos muitos filmes sobre corridas de carros que tenham se destacado", disse Loria.

Uma exceção notável é a série de ação "Velozes e Furiosos", que se expandiu além de suas raízes de corrida de rua para incluir assaltos e espionagem.

"F1" teve vários fatores a seu favor, ajudando a ampliar seu apelo para além dos entusiastas das corridas.

O diretor do filme, Joseph Kosinski, trouxe para as corridas de Fórmula 1 o mesmo tratamento cinematográfico de alta intensidade que emprestou às sequências de jatos de combate em seu filme de 2022, "Top Gun: Maverick", de 2022. Os espectadores entrevistados pelo CinemaScore deram a "F1" uma recomendação A, indicando sua aprovação.

A série da Netflix "Formula 1: Dirigir para Viver" ajudou a aumentar a popularidade das corridas de Fórmula 1, especialmente nos EUA.

A Apple também colocou força de marketing por trás de seu filme, uma produção da Apple Original Films que, segundo a Variety, custou mais de US$200 milhões para ser feita.

A gigante da tecnologia divulgou "F1" durante o discurso do presidente-executivo Tim Cook na Worldwide Developers Conference deste ano e ofereceu um desconto no filme aos usuários do iPhone. A Apple Music também amplificou a trilha sonora do filme.

A Warner Bros, que comercializou e distribuiu o filme, desenvolveu uma campanha sob medida que enfatizou a participação do campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, na Europa e na América Latina, ao mesmo tempo em que se concentrou em Pitt nos EUA.

"F1" representa o maior fim de semana de estreia para a Apple, cujos esforços cinematográficos anteriores, como "Assassinos da Lua das Flores", do diretor Martin Scorsese, foram aclamados pela crítica, mas obtiveram resultados modestos nas bilheterias.

"A excelente estreia do filme reflete tanto a emoção da Fórmula 1 quanto a história profundamente emocional e divertida elaborada por todo o elenco e equipe criativa", disse Zack Van Amburg, chefe mundial de vídeo da Apple, em um comunicado.