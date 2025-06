Empresária e influencer: quem é a esposa 'submissa' de Eduardo Costa

Mariana Polastreli, 37, revelou que é uma "esposa submissa" a Eduardo Costa, 46, e até mudou sua forma de se vestir para "agradar" o marido.

Saiba quem é Polastreli

Empresária e influenciadora. Natural do Espírito Santo, Mariana é dona de uma loja de roupas online, e também é uma produtora de conteúdo digital, com mais de 712 mil seguidores no Instagram, plataforma em que posta sua rotina fitness e de beleza.

Mãe de três filhos. Antes de conhecer Costa, ela foi casada com o empresário Eduardo Polastreli, com quem teve os filhos Luiz Henrique, Pedro e Theo.

Polastreli e Costa se conheceram em 2021. Na época, o início do relacionamento entre os dois foi marcado por uma polêmica, após o ex-marido da empresária alegar que eles estavam casados quando ela começou a se envolver com o sertanejo. A suposta traição foi negada pela influenciadora.

Casal oficializou a união em abril de 2023. Na ocasião, Mariana e Costa realizaram uma cerimônia que seguiu a tradição do rito judaico.

Mariana afirma ser independente financeiramente do marido. Ela já rebateu comentários sobre ser "bancada" pelo cantor, e ressaltou que trabalha desde os 15 anos para ter patrimônio próprio. "Nunca recebi mesada nem do meu pai, muito menos do meu marido", afirmou.

Apesar da independência financeira, Polastreli diz ser "submissa" aos desejos de Eduardo Costa. Ela afirma que "renasceu" após conhecer o sertanejo, por isso "honra, respeita, admira e é submissa" a ele "dede o primeiro dia que nos conhecemos".

Seguidores criticaram o fato de Polastreli precisar mudar sua forma de se vestir para "agradar" o sertanejo. Eduardo Costa não reagiu às críticas, nem às falas da esposa. O artista, aliás, já tem histórico polêmico, quando foi processado por Fernanda Lima após atacar a apresentadora por sua postura feminista.