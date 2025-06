Empresária de Anitta e mais: quem é irmã afetiva de Preta Gil que posou nua

Marina Morena, 41, chamou a atenção dos seguidores ao posar completamente nua durante viagem à Ibiza, na Espanha. Empresária de sucesso, ela está constantemente rodeada de famosos, a começar pela irmã do coração, Preta Gil. 50.

Conheça Marina

Marina nasceu em uma família de classe média baixa em Salvador, na Bahia. Seus pais são Keka Almeida, conhecida como Keka de Oxóssi, e o fotógrafo Beg Figueiredo.

Pelo convívio, também se tornou uma espécie de filha afetiva de Gilberto e Flora Gil. A história de sua família biológica com a do cantor se fortaleceu no terreiro do Gantois, na capital baiana. O espaço é frequentado por Keka e Flora, ex de Gilberto e mãe de Preta.

Além de Preta, que a chama de irmã, Morena também é bem próxima de Bela, Bem e João. Ela cresceu ao lado dos filhos de Gil e, sobretudo, amparada por Flora. "Eu era tratada igual aos filhos. Eu e João, ainda criança, vendíamos discos do Gil em uma barraquinha na rua, durante os shows", contou ela em entrevista ao jornal O Globo, no ano passado.

Marina é, hoje, uma empresária de sucesso e vive rodeada por famosos. Ela é uma das diretoras da MAP Brasil, agência responsável pelas carreiras de personalidades como Anitta, Regina Casé, Thaila Ayala, Astrid Fontenelle, Lucas Leto, Luis Lobianco, entre outros.

Também é ex-mulher de fotógrafo e maquiador das estrelas. Em 2008, ela se casou com Fernando Torquato, com quem permaneceu por cinco anos, até o divórcio. Entre outros, a empresária já se relacionou com o chef Raphael Cesana e o produtor musical Michael Malih.

Festeira e adepta das grifes de luxo, Marina não esconde sua paixão em viajar e aproveitar a vida. Em seu perfil no Instagram, a empresária costuma postar relatos de suas viagens pelo Brasil e o mundo, além de ostentar peças de grifes como Chanel e Yves Saint Laurent.