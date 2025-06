Daniella Cicarelli posa de biquini e exibe abdômen no espelho

Daniella Cicarelli, 46, posou de biquíni e exibiu abdômen em suas redes sociais.

O que aconteceu

A apresentadora voltou de St Barth, no Caribe, e mostrou a volta da rotina. Em meio as fotos, ela apareceu de biquíni e mostrou o abdômen sarado.

Daniella também compartilhou que voltou às aulas de Jiu-jítsu. "Resumo da semana com um pensamento pra você: voltei de viagem e, entre os compromissos e a correria do dia a dia, decidi mergulhar num intensivo de algo que tem me feito muito bem: o jiu-jítsu. Me senti mais viva, presente e feliz. E você, tem se dedicado ao que te faz feliz de verdade?"

Nos comentários, a artista recebeu elogios dos fãs. "Mais linda do que nunca", afirmou uma seguidora. "Linda e maravilhosa", disse outra. "Perfeita", completou mais uma.