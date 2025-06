Bruna Marquezine se esforça, mas não consegue pegar buquê de Gi Lancellotti

Bruna Marquezine até tentou, mas não conseguiu pegar o buquê no casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David.

O que aconteceu

A atriz apareceu dando um gole no drink, abrindo espaço e se preparando para pegar o buquê, mas não teve sorte. Quem levou o buquê foi um convidado que estava atrás das "candidatas".

A contagem regressiva para o lançamento do buquê ficou por conta de Thiaguinho. Além do pagodeiro, Kevin O Chris e Silva também cantaram na festa. A bateria da Beija-Flor, da qual o pai de Gabriel é patrono, também se apresentou.

O ex-namorado de Marquezine, João Guilherme, também estava presente na festa. Outras celebridades como Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Xamã, Sophie Charlotte, Sasha, João Lucas, Maisa e Ronaldo Fenômeno também marcaram presença.

Essa foi a segunda celebração do casamento de Lancellotti e David. A festa aconteceu na Vinícola Lancellotti, da família da atriz, em São João da Boa Vista (SP). A primeira cerimônia aconteceu no final de semana passado, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.