Beyoncé se assusta após carro suspenso inclinar em show: 'Pare, pare'

Beyoncé, 43, se assustou e interrompeu sua performance depois que o carro suspenso em que estava se inclinar. O show acontecia ontem em Houston, nos Estados Unidos e faz parte da turnê 'Cowboy Carter and Rodeo Chitlin Circuit'.

O que aconteceu

Beyoncé cantava quando equipamento se inclinou no ar. A cantora apresentava o sucesso 16 Carriages em um show no Estádio NRG, na capital do Texas, na noite de ontem. Na apresentação, ela atravessa a arena içada no veículo

Fãs registraram o momento. Nos vídeos postados no TikTok, é possível ver a falha técnica de vários ângulos. Apesar de estar presa com cabos e manter a calma, Beyoncé precisou interromper a apresentação.

Pare, pare, pare, pare, pare.

Beyoncé

Falha técnica aconteceu ontem Imagem: Reprodução/Redes sociais

Música parou e cantora desceu. Enquanto estava suspensa no conversível vermelho, ela olhava para o chão e para cima, sempre sorrindo. Ela foi aplaudida pela multidão.

Obrigado a todos pela paciência. Eu quero agradecer vocês por me amarem. Se eu caísse, sei que vocês me pegariam.

Beyoncé

Cantora saiu do palco. Minutos depois, ela retornou e terminou a apresentação. Em uma postagem no Instagram, agradecendo aos fãs, ela postou uma foto do momento. Não há informações sobre o que ocasionou a falha.