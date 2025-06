Beija-Flor e vestido 'da vida': como foi o 2º casamento de Gi Lancelotti

Giovanna Lancellotti e Gabriel David fizeram mais uma celebração de casamento ontem, desta vez em São Paulo. A primeira cerimônia foi no final de semana passado, no Cristo Redentor, no Rio.

O que aconteceu

Segunda celebração. Na sexta, o casal fez uma festa de boas-vindas na Vinícola Lancellotti, que pertence a atriz e a mãe dela, Giuliana. O casamento foi ontem, no mesmo lugar, que fica em São João da Boa Vista (SP).

Vivienne Westwood para a recepção. Tanto o vestido do Rio de Janeiro quanto o da recepção em São Paulo são da britânica Vivienne Westwood. Para das boas-vindas ao convidados, ela escolheu um modelo curto em cetim de seda.

Vestido de Giambattista Valli. Para a celebração, ela escolheu a peça, que tem uma parte tomara que caia e aplicações de renda no colo e mangas, em uma viagem a Paris. Em entrevista a Quem antes do casamento, ela explicou que se apaixonou.

Ele tem duas peças, sendo a parte de cima é um bolero com manga sinoi. Mas o que me arrebatou foi o véu. Ele tem um babado em volta de toda a borda, que dá um ar mais dramático, mais lúdico. É o vestido da minha vida.

Giovanna Lancellotti

Celebrantes famosos. Para a cerimônia em São Paulo, o casal escolheu dois amigos para celebrar a união: Fernanda Paes Leme e Enzo Celulari. No Instagram, os recém-casados agradeceram aos dois. "Minha irmã", escreveu Giovanna. "Amigo", completou.

Apresentações musicais de peso. Quem não deixou os convidados parados foram os artistas escolhidos para embalar a festa: Silva, Thiaguinho e Kevin O Chris. A bateria da Beija-Flor, a qual Gabriel é filho do patrono da escola, também se apresentou.

Quem foi? Sabrina Satto e Nicolas Prattes, Bruna Marqueizne, Xamã e Sophie Charlotte, Sasha e João Lucas, Bruna Griphao, Maisa, Ronaldo Fenômeno e Cellina, Francisco Gil, Lucas Guedes foram alguns dos convidados.