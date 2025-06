Ary Fontoura se declara para Suely Franco e diz: 'Sempre foi injustiçada'

Ary Fontoura, 92, se declarou para Suely Franco, 85, em encontro nos Estúdios Globo com textão nas redes sociais.

O que aconteceu

O ator compartilhou um registro do encontro no Instagram para enaltecer a atriz. No texto, Ary elogiou o talento de Suely.

Em seguida, ressaltou que a atriz nunca oportunidade à sua altura. "Suely Franco, você é uma das maiores atrizes que este país tem. E é uma honra te chamar de amiga. Na minha opinião, você sempre foi injustiçada, sim. Nunca teve um contrato duradouro ou uma oportunidade à altura do seu imenso talento".

Ary afirmou que Suely construiu um legado. "Mas quem te conhece sabe da sua grandeza, da sua entrega e da sua dignidade. Você construiu um legado que fala por si — com talento, coragem e verdade. E é exatamente por isso que você tem o respeito e o carinho de tantos colegas e do público. Te amo, Suely".

Nos comentários, Suely agradeceu o carinho. "Amigo querido". Os fãs também concordaram com o ator. "Suely é uma genial", afirmou um. "Dois maravilhosos", completou outro.