Após perda de bebês, Tati e Lexa posam juntas durante mergulho no Rio Negro

Tati Machado e Lexa viajaram juntas para a região do Amazonas, acompanhadas por seus respectivos parceiros, Bruno Monteiro, e Ricardo Vianna.

O que aconteceu

A apresentadora e a cantora mergulharam nas águas do Rio Negro, neste domingo. "Eu vejo você", escreveu Tati ao compartilhar registros ao lado da cantora.

Lexa mostrou que os casais foram para o Rio Negro. "Estou tão feliz de estar aqui com vocês", postou a cantora.

Tati e Lexa passaram pela dor do luto ao perderem seus filhos neste ano. Em fevereiro, a cantora informou que sua primeira filha, Sofia, morreu três dias após vir ao mundo. Em maio, Machado também comunicou aos fãs a perda de seu primogênito, Gael, já no oitavo mês de gestação.

Lexa e Tati têm se apoiado nesse momento difícil, e elas também receberam o apoio de anônimos e famosos ao postarem juntas no Instagram. "Feliz que vocês escolheram nossa terra como lugar de cura. Que as águas do nosso riozão ofereçam muita paz e energia boa para vocês", escreveu Vivian Amorim. "Todo amor para vocês", desejou Laura Brito. "Um amor imenso para vocês", postou Ju Ferraz.