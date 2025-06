Após briga judicial, Luana Piovani agora diz que Scooby é 'pai responsável'

Luana Piovani, 48, revelou que se surpreendeu positivamente com Pedro Scooby, 36, desde que o primogênito deles, Dom, 13, passou a morar com o surfista.

O que aconteceu

Piovani recordou o casamento com Scooby e disse que "errou" ao dividir com ele os cuidados com os filhos após o nascimentos dos gêmeos, Bem e Liz, 9. "Quando tive gêmeos, eu falei: 'vou deixar o mais velho com o pai e tomar frente com os gêmeos e minhas funcionárias'. Foi um erro muito grande porque eu fiquei solteira, virei mãe solo casada, porque o meu filho mais velho já tinha 4 anos, mantinha uma rotina e, na época, meu marido ficou com vida de solteiro", declarou em entrevista ao Fantástico deste domingo.

Atriz explicou que tentou trazer Pedro novamente para o casamento, mas não conseguiu. "Eu vi que a distância [entre a gente] estava cada vez maior, tentei trazer de volta e ele não entendeu o movimento. E ficar casada sozinha, é melhor estar sozinha, sozinha, porque pelo menos não tenho que ser monogâmica".

Na sequência, ela explicou a decisão de Dom em morar com o pai após a separação, e contou que o adolescente passou a desrespeitá-la. "Meu filho mais velho não me respeitava, me peitava, porque queria vir ao Brasil morar com o pai. Não me deixo ser maltratada por ninguém, falei para ele [Dom] 'tentei que você fosse feliz aqui [em Portugal], mas como não é vai para o Brasil'".

Embora admita sofrer a com distância do filho, Piovani diz compreender que tomou a decisão certa para ambas as partes, e elogiou Scooby como pai. "Foi a melhor coisa que eu fiz. Meu filho está feliz, meu ex-marido é um pai mais responsável, dando conta de tudo, me surpreendendo positivamente. Mas sangro todo dia de saudades".

Piovani vive em Portugal com os gêmeos Bem e Liz. Dom mora no Brasil com Scooby, a madrasta Cíntia Dicker, 38, e a irmã caçula, Aurora, 2.

Disputa judicial

Luana Piovani e Pedro Scooby anunciaram a separação em 2019. Posteriormente, eles protagonizaram diversos episódios de discussão nas redes sociais, que foram parar na Justiça de Portugal, inclusive com críticas feitas pela atriz à paternidade do surfista.

No ano passado, o surfista acionou a ex judicialmente para impedi-la de falar seu nome na internet. Piovani tinha o hábito de expor erros e denunciar o ex quando estava ausente nos compromissos como pai. Ela, entretanto, venceu a disputa contra o pai de seus filhos.