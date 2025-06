Anitta exibe novo visual e posa com vestido transparente no espelho

Anitta, 31, mostrou o look em uma foto postada nos stories do Instagram. Ontem, a cantora reapareceu nas redes sociais depois de se recuperar de um infecção bacteriana.

O que aconteceu

Look mostrava calcinha. Na foto, a cantora está com um vestido longo com tecido transparente e estampado, que mostra a lingerie. Ontem, Anitta pareceu ao lado da modelo britânica Naomi Campbell e de Sofía Vergara.

Novos procedimentos estéticos. Os seguidores notaram que Anitta está diferente, e dividiram opinião. "Parece outra pessoa", escreveu um usuário no X (antigo Twitter). "Meu Deus, substituiriam a atriz que faz a Anitta", ironizou outra. Alguns compararam a aparência da artista com à da ex-BBB Juliette.

Recentemente, Anitta precisou cancelar sua apresentação no São João de Campina Grande ao ser diagnosticada com uma bactéria. "Eu tô com uma infecção bacteriana severa, bem complicada, que já estava há alguns dias, mas eu tinha certeza absoluta que até hoje eu estaria bem", revelou.