'Vivo e sorrindo': Yudi Tamashiro se emociona ao falar da cirurgia do filho

O apresentador Yudi Tamashiro, 32, atualizou o estado de saúde do filho, David Yudi, após o bebê, de apenas 40 dias, passar por um cirurgia, hoje.

O que aconteceu

Mais cedo, o cantor e palestrante revelou, em suas redes sociais, que Davi teria que passar por uma cirurgia. A criança deu entrada no hospital na noite de ontem com dor e chorando muito, afirmou ele, que também relatou um inchaço na região da virilha da criança. Ao ser examinado, foi constatado que se tratava de uma hérnia inguinal encarcerada.

Yudi explicou que essa é uma condição comum em recém-nascidos. Ela acontece quando uma parte do intestino desliza para dentro do canal inguinal por conta de um canal que não se fechou completamente desde o nascimento. "No caso dele, o intestino ficou preso, o que causava dor e risco de complicações graves, como a falta de circulação e até necrose do intestino", explicou.

O ex-apresentador infantil afirmou, na noite de hoje, que durante o procedimento, ouviu Deus falar com ele. "Deus falou comigo: 'Vai. Enquanto você cuida da minha obra, Eu cuido da sua casa'. Saí pra pregar o Evangelho com o coração apertado. No caminho, recebi a chamada de vídeo: 'Yudinho estava bem. Vivo. Sorrindo'", relatou ele nas redes sociais.

A cirurgia foi um sucesso. Eu cumpri meu chamado. E através desse testemunho, o nome de Deus foi glorificado mais uma vez.

"Eu sou pai há apenas 40 dias, mas parece que em 40 dias minha vida mudou por completo", afirmou Yudi. "Meu filho tomaria anestesia geral e seria entubado com 40 dias. Só quem é pai, quem é mãe, vai entender... quando você perde o controle da situação. É uma dor tremenda!", completou em vídeo postado em suas redes sociais. Ele também mostrou o filho no colo da mãe já depois da operação.