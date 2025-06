Esposa de Eduardo Costa diz ser 'submissa' e deixa de usar 'roupa sexy'

Mariana Polastreli, 37, admitiu que precisou mudar sua forma de se vestir e de se comportar nas redes sociais para agradar o marido, Eduardo Costa, 46.

O que aconteceu

Polastreli chamou a atenção dos seguidores ao revelar que levou uma "bronca" de Costa por causa de suas fotos sensuais. Em uma publicação recente no Instagram, ela apareceu usando roupas de banho, como maiôs e biquínis fio-dental, mas deletou a postagem após o sertanejo "brigar" com ela.

Depois da "bronca" do marido, Mariana mudou sua forma de aparecer na internet. Agora, ela tem evitado mostrar o corpo ou deixar em evidência suas partes íntimas, como o bumbum.

Essa mudança deve-se ao fato de Polastreli se considerar uma mulher "submissa" a Eduardo. No ano passado, ao se declarar ao cantor, ela disse que "honra, respeita, admira e é submissa" ao sertanejo "dede o primeiro dia que nos conhecemos".

Polastreli afirma que "renasceu" desde que passou a se relacionar com Costa. "Você me ensinou muito. Eu renasci ou me reencontrei. Não sei explicar", declarou na ocasião. Os dois oficializaram a união em abril de 2023.

Apesar da "submissão" declarada, Mariana também admitiu ter "medo" do marido. Ao explicar o porquê de ter deletado a postagem em que aparecia sensual e a mudança em sua forma de se vestir, ela disse: "medo do meu marido? Não, eu tenho pânico. Tô com um pouquinho de trauma, medo... Meu marido não pode brigar mais, não, gente... Agora vou ter que tampar [o corpo], olha só. Agora estou decente".

Seguidores criticaram o fato de Polastreli precisar mudar sua forma de se vestir para "agradar" o sertanejo. Eduardo Costa não reagiu às críticas, nem às falas da esposa. O artista, aliás, já tem histórico polêmico, quando foi processo por Fernanda Lima após atacar a apresentadora por sua postura feminista.