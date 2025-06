Renovação de votos de Ana Maria Braga tem decoração e comidas juninas

Ana Maria Braga, 76, renovou os votos matrimoniais com Fábio Arruda, 54, em uma cerimônia com temática junina, na tarde de hoje.

O que aconteceu

Braga e Arruda realizaram uma festa íntima na capela da fazenda da apresentadora, no interior de São Paulo. Para celebrar o momento, o casal escolheu uma decoração temática com figurinos e alimentos típicos de festa junina.

Apresentadora compartilhou detalhes nas redes sociais. Ela mostrou as diversas comidas típicas servidas aos convidados, além de uma decoração tradicional e colorida.

Ana Maria entrou na capela de braços dados com o filho, Pedro Maffei, 41, e o neto, Bento, 13. Ela destacou que a festa, além de celebrar sua relação com Fábio, é também uma celebração da vida. "Para dar graças a Deus por ter condições de fazê-la. É melhor poder gastar dinheiro com festa do que com remédio", afirmou.

Ana Maria Braga mostrou detalhes da festa com decoração junina Imagem: Reprodução

Ana Maria usou um vestido da grife Lethicia Bronstein, a mesma que usou na primeira celebração do casamento. A saia, feita em patchwork, é feita com rendas, fios, fitas, pérolas, crochês e botões de madeira que remetem aos vitrais da capela e representam a espiritualidade da apresentadora. A estilista ainda criou um xale em renda francesa e cashmere, entrelaçado por fios de lurex, segundo informações da Quem. No cabelo, Ana também usou uma flor de patchwork.

O look rendeu elogios de famosas e fãs. "Parabéns, está linda demais!", escreveu a jornalista Renata Ceribelli. "Que vestido lindo", elogiou a comentarista esportiva Ana Thais Matos.

Ana Maria e Fabio Arruda se casaram em abril

Ana Maria e Fábio se casaram na mansão da apresentadora nos Jardins, área nobre da capital paulista. A cerimônia foi restrita a 50 convidados e contou com celebridades como Luciano Huck e Angélica, Sabrina Sato e Nicolas Prattes, Eliana e Adriano Ricco.

Fábio e Ana se conheceram em 2022, durante a pandemia de covid-19. Braga já contou que se apaixonou pelo amado à primeira vista. "Na pandemia eu vim para São Paulo e, aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar", declarou no programa Altas Horas.

Essa é a quinta vez que Ana Maria Braga casa. Seu primeiro matrimônio foi com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ficou de 1980 a 1992. Juntos, eles são pais de Mariana e Pedro Maffeis.