Quem foi Kylie Page, atriz pornô encontrada morta nos EUA?

A atriz pornô Kylie Page morreu aos 28 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Quem foi Kylie Page?

Ela começou a carreira no pornô aos 18 anos, em 2016, e trabalhou com uma série de produtoras. Kylie fez mais de 200 vídeos pornográficos com estúdios famosos, como Brazzers, Naughty America e Vixen.

A atriz tinha mais de 313 milhões de visualizações e 250 mil inscritos em seu perfil oficial no PornHub. Entre seus vídeos mais vistos, estão cenas com atrizes famosas do segmento, como Lana Rhoades e Layla London.

Ela também mantinha uma página no OnlyFans com mais de 219 mil curtidas e quase 2 mil publicações. Na página, Kylie se autodenominava "rainha do oral" e oferecia, por R$ 27 ao mês, conteúdo que incluía podolatria e gravações com homens e mulheres.

O que aconteceu

A causa do óbito não foi divulgada. A estrela pornô foi encontrada morta no dia 25 de junho. Segundo documentos obtidos pela revista AVN, voltada para o público adulto, o óbito foi atestado pelo departamento legista de Los Angeles.

Leah Gotti, amiga e parceira de trabalho de Page, falou sobre a perda. Elas trabalhavam juntas desde os 18 anos, antes mesmo da carreira pornô. "Ela amava sorrir, dar risada e realmente valorizava viver a vida ao máximo, estar o mais livre possível", comentou à AVN.

A agência Hussie Models, que agenciava a atriz pornô, lamentou a notícia. "Perder a Kylie é realmente de partir o coração. Ela era uma alma bondosa, uma amiga maravilhosa e sempre trazia a simpatia e energia onde fosse", disse a empresa em um comunicado.

A produtora Brazzers também prestou sua homenagem. "Estamos profundamente tristes em saber da morte de Kylie Page. Kylie será lembrada por sua risada, sua bondade e por trazer luz onde quer que ela fosse", disse um porta-voz.

O último post de Kylie nas redes sociais também reuniu uma série de comentários de fãs. "Descanse no paraíso, docinho", escreveu uma seguidora. "Me diga que não é verdade", comentou a atriz pornô Nicolette Shea. "Minha melhor amiga, meu amor, meu coração. Queria poder te dar mais um abraço", disse outro perfil.