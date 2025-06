Encontro de gerações no palco e plateia marca primeiro dia do Turá, em SP

Seja no palco ou na plateia, o encontro geracional foi uma marca do primeiro dia de Festival Turá 2025, neste sábado (28), no Parque do Ibirapuera.

Como foram os shows

O primeiro dia do Festival Turá foi recebido por um dia ensolarado, após dias de frio em São Paulo. O público estava à vontade, sentado em cangas no chão e em cadeiras de praia.

Os palcos estão relativamente próximos e não há um momento sequer sem música. Quando as atrações do palco principal terminam sua apresentação, os DJs Trepanado e Luísa Viscardi e a banda Forró das Minas para se apresentarem nos intervalos começam imediatamente.

Sucesso dos anos 2000, Bonde do Tigrão abriu os caminhos celebrando diferentes momentos do funk no Brasil, cantando músicas de artistas como Livinho, Mc João entre outros.

Bonde do Tigrão no palco do Turá 2025 Imagem: Murilo Amancio/Divulgação

Ao ver a movimentação no palco, anunciando o início do show de Pretinho da Serrinha, parte do público começou a se aproximar. O artista iniciou sua apresentação reverenciando seus ídolos. Começou com Dona Ivone Lara, cantando "Alguém me Avisou", "Sonho Meu" e "Acreditar", e seguiu o repertório com canções de Jorge Aragão, Almir Guineto e Zeca Pagodinho.

Criolo, seu convidado especial, chegou pedindo licença ao Pretinho e começou sua participação cantando a faixa de sua autoria "Lá Vem Você", do álbum Espiral de Ilusão, e também "Linha de Frente". Seguiu com "Desde que o Samba é Samba", de autoria de Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Pretinho da Serrinha e Leci Brandão no Turá 2025 Imagem: Edu Araujo/AgNews

Dona Leci Brandão chegou abençoando o público com um "Deus abençoe, proteja todos vocês", e agradeceu por acompanhá-la nesses 50 anos de estrada e 81 anos de vida.

A artista abriu sua participação cantando "Só Quero Te Namorar", seguiu com "Isso é Fundo de Quintal" e "Zé do Caroço". Ao finalizar sua apresentação, a artista bradou a palavra de ordem: "Sem anistia!"

Com o cair do sol, as pessoas começaram a ocupar cada vez mais o Parque Ibirapuera e a preencher a frente do palco.

Lenine, acompanhado da SpokFrevo Orquestra, começou o show cantando "Leão do Norte" e, ao finalizar a música, saudou o público presente.

Reverenciando a parceria com a SpokFrevo Orquestra, o artista fez um bloco cantando apenas frevo.

Na segunda parte do show, Lenine fez a introdução da música "Paciência" no violão, e o público, imediatamente, fez silêncio para cantar junto com o artista, que seguiu o show com "Do It", "Jack Soul Brasileiro", "O Canto da Ema" e outras clássicas do seu repertório.

Seu Jorge no palco do Festival Turá 2025 Imagem: Edu Araujo/AgNews

Em meio a luzes quentes, Seu Jorge entrou no palco cantando "Mina do Condomínio". O público demonstrou o quanto aguardava sua apresentação, recebendo-o com muitos aplausos.

Um grande destaque foi o figurino impecável da banda. Cada integrante usava um conjunto diferente, os homens com calças e camisas estampadas e as mulheres com vestidos lisos.

O repertório contou com "Sábado à Noite", "Batuque", "Gente Boa Se Atrai", "Carolina", "Salve Jorge", entre outras.

Encerrando a primeira noite do Festival Turá, o grupo Só Pra Contrariar, que marcou os anos 90 com sucessos do pagode romântico, subiu ao palco com sua turnê de despedida, embalando o público com um repertório recheado de clássicos.

Alexandre Pires comanda show do Só Pra Contrariar no Turá 2025 Imagem: Edu Araujo/AgNews

Canções como "A Barata", "Interfone", "Dói Demais", "Domingo" e "Nosso Sonho Não É Ilusão" foram entoadas em coro por uma plateia tomada pela nostalgia e pelo afeto que o momento pedia.

Com troca de figurino, coreografias dos backing vocals e uma performance animada, o grupo ainda prestou homenagem a Jorge Ben Jor.