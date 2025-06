Pamela Anderson elege os 10 melhores filmes do século 21; um é brasileiro

Conhecida pelo sucesso em "Baywatch" (S.O.S Malibu) e mais recentemente pelo filme "The Last Showgirl", Pamela Anderson, 57, compartilhou seus 10 filmes preferidos do século 21 em uma pesquisa do The New York Times. Entre suas escolhas está o brasileiro "A Vida Invisível" (2019), de Karim Aïnouz, em terceiro lugar. Veja a lista completa e onde assistir as obras.

1. 'O Fabuloso Destino de Amélie Poulain' (2001)

Filme de Jean-Pierre Jeunet narra a história de Amélie (Audrey Tautou), uma jovem tímida que vive em Montmartre, Paris. Desde criança, aprendeu a viver no próprio mundo. Após encontrar uma caixinha com lembranças escondida em seu apartamento, decide devolver ao dono e percebe que ajudar os outros a faz feliz.

Amélie passa a interferir na vida das pessoas à sua volta com pequenos gestos. Enquanto isso, busca coragem para viver seu próprio amor. Foi indicado a 5 Oscars. Disponível para alugar no Prime Video.

Cena de 'O Fabuloso Destino de Amelie Poulain' (2001) Imagem: Divulgação

2. 'Namorados para Sempre' (2010)

No longa de Derek Cianfrance, Dean e Cindy vivem um relacionamento intenso e apaixonado, mas os anos trazem frustrações e cobranças. Em uma noite decisiva, eles se hospedam em um motel para tentar salvar o casamento.

Entre flashbacks do início do namoro e o presente doloroso, o filme expõe com brutal honestidade a deterioração do amor. Michelle Williams foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, mas não venceu. Não está disponível no streaming.

Cena do filme 'Namorados para Sempre' Imagem: Divulgação

3. 'A Vida Invisível' (2019)

Do diretor brasileiro Karim Aïnouz, o filme gira em torno de Eurídice e Guida, irmãs inseparáveis do Rio de Janeiro dos anos 1950. Quando Guida foge com um marinheiro e engravida, o pai mente que a irmã a rejeitou.

Separadas pelo machismo e pela moral da época, ambas acreditam que a outra não quer mais contato. Cada uma enfrenta uma vida de sofrimento e saudade, enquanto o destino as mantém distantes. Foi representante do Brasil no Oscar 2020, mas não foi indicado. Disponível no UOL Play.

Cena do filme 'A Vida Invisível', dirigido por Karim Aïnouz Imagem: Bruno Machado/Divulgação

4. 'Encontros e Desencontros' (2003)

No vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original, Bob Harris, um ator em decadência, vai a Tóquio para filmar um comercial. Sozinho e entediado, conhece Charlotte, uma jovem recém-casada em crise.

Juntos, os dois compartilham noites de conversas, silêncios e descobertas na metrópole japonesa. No decorrer da trama, nasce entre eles uma conexão profunda e inesperada. Dirigido por Sofia Coppola, é estrelado por Bill Murray e Scarlett Johansson. Disponível no Prime Video.

'Encontros e Desencontros' é sobre a solidão do amor Imagem: Divulgação/Universal Pictures

5. 'Réquiem para um Sonho' (2000)

O filme célebre de Darren Aronofsky gira em torno de Sara, uma viúva solitária que sonha em participar de um programa de TV. Seu filho Harry (Jared Leto), a namorada Marion e o amigo Tyrone querem enriquecer vendendo drogas.

Enquanto os sonhos os consomem, todos mergulham em vícios devastadores. O longa mostra a lenta destruição física e psicológica causada pela dependência. Ellen Burstyn foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, mas não ganhou. Disponível no Filmelier, canal do Prime Video.

Jared Leto e Jennifer Connelly em 'Réquiem para um Sonho' Imagem: Reprodução

6. 'O Grande Hotel Budapeste' (2014)

Gustave H. é o lendário concierge de um hotel de luxo em uma fictícia república europeia neste filme vencedor de quatro Oscars. Quando uma cliente rica morre, ele é acusado de assassinato.

Com ajuda do fiel mensageiro Zero, o protagonista tenta provar sua inocência. A trama dirigida por Wes Anderson é uma aventura cômica e visualmente deslumbrante, que passeia pela história do século 20. Disponível no Disney Plus.

Cena de 'O Grande Hotel Budapeste' Imagem: Twentieth Century Fox/Divulgação

7. 'O Lagosta' (2015)

Em um futuro distópico, solteiros são levados a um hotel para encontrar um par em 45 dias. Caso contrário, serão transformados em animais. David, recém-abandonado, tenta seguir as regras, mas se envolve com uma mulher que desafia o sistema.

O filme de Yorgos Lanthimos é considerado uma crítica ácida aos relacionamentos e à pressão social pelo amor. Aclamada pela crítica especializada, a obra protagonizada por Colin Farrell e Rachel Weisz foi indicada ao Oscar de Melhor Roteiro Original. Disponível para aluguel no Prime Video e Apple+.

Cena de 'O Lagosta' Imagem: Divulgação

8. 'A Festa' (2017)

No longa de Sally Potter, Janet comemora sua nomeação política em uma festa íntima com amigos. Aos poucos, revelações bombásticas sobre traições e mentiras vêm à tona. A celebração se transforma em um campo de batalha verbal, expondo segredos e rancores.

Tudo se desenrola em tempo real, em um humor sombrio e corrosivo. Kristin Scott Thomas e Timothy Spall são os protagonistas. Disponível no MUBI.

Cena de 'A Festa' Imagem: Divulgação

9. 'Volver' (2006)

Raimunda precisa lidar com o assassinato do marido abusivo, mas ao mesmo tempo, a mãe que ela julgava morta parece ter voltado para ajudá-la. Entre segredos familiares, o filme mistura drama e comédia para contar a força das mulheres em meio a tragédias.

O filme de Pedro Almodóvar é uma espécie de homenagem à maternidade e às raízes espanholas. Penélope Cruz foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, mas não levou. Disponível no Filmelier, canal do Prime Video.

Penélope Cruz em cena no filme "Volver" (2006) Imagem: Divulgação

10. 'Deus Branco' (2014)

Com Budapeste como cenário, o longa mostra a menina Lili sendo obrigada a abandonar seu cão Hagen. Sozinho, o animal sobrevive nas ruas e reúne um exército de cães marginalizados.

Juntos, o cão e a garota iniciam uma revolta contra os humanos. Dirigido por Kornél Mundruczó, o filme húngaro-sueco-alemão consiste em um conto sobre crueldade, lealdade e desigualdade. Não está disponível no streaming.