Mateus Verdelho desabafa após Shantal participar de podcast; entenda treta

Mateus Verdelho, 42, detonou o podcast Grande Surto, apresentado por Fernanda Paes Leme, 42, após a participação de Shantal, 35.

O que aconteceu

O influenciador e modelo criticou a forma como sua esposa foi tratada durante a participação no podcast. Por meio dos Stories do Instagram, Verdelho demonstrou sua insatisfação e afirmou que "não sabia por que Shantal aceitava participar dessas coisas".

Na visão de Mateus, Fernanda Paes Leme, mesmo sendo amiga de Shantal, a convidou para humilhá-la em seu programa. "Não sei como ela consegue dar moral para pessoas assim, que dizem ser amigas. Eu nem consegui ver o podcast, de tão ruim que era, com pessoas que se acham superiores", disparou.

Ele também criticou o comunicólogo Pedro Tourinho, um dos convidados do episódio. "'Olha, eu escrevi um livro, eu sou f*da'. Agora só porque você escreveu um livro você é f*da? 'Ai eu fui atriz da Globo'. Quem convida uma pessoa para o seu podcast e fica tentando diminuir, junto com outro convidado? Não deixando falar, cortando, dando risada, ridículo", ainda apontou Verdelho.

Após Tourinho e Shantal entrarem em um debate se influenciador é ou não uma profissão, Mateus ainda afirmou: "Como a galera que não consegue nada, enche o saco de quem consegue ganhar dinheiro. Inveja, mano. Qual o problema da menina, do cara, ser influencer? 'Ai não quero ser médico, quero ser influencer'. Tenta a sorte, mano. Se vai dar certo ou não, aí já é outro problema. A hipocrisia rola solta. Fala mal de influencer, mas quer aparecer igual influencer".

EITA! Mateus Verdelho não gostou nem um pouco da forma como sua esposa Shantal foi tratada por Fernanda Paes Leme e Pedro Tourinho no podcast "Grande Surto" da Fepa.



Resumo: Fernanda convidou Shantal e Pedro Tourinho para o podcast dela e segundo Mateus a esposa foi tratada com? pic.twitter.com/iIJXlbmXM3 -- Dan Pimpão (@DanPimpao) June 28, 2025

O que foi dito no podcast?

Com a temática 'É para falar na terapia ou nos Stories?', Fernanda Paes Leme convidou duas pessoas com diferentes visões para debater sobre a mega exposição nas redes sociais. Enquanto Pedro Tourinho trouxe a visão de um estudioso sobre o assunto, Shantal levou sua vivência como influenciadora.

Em um dos momentos, após Shantal falar sobre como compartilhar sua vida se tornou um trabalho, Pedro Tourinho afirmou que não enxerga o ato de influenciar como uma profissão. "No meu livro tem um capítulo que é 'Influenciar não é profissão'. Eu escrevi em 2019 esse livro, antes da pandemia. Influenciar, para mim, não é profissão. Influenciador, inclusive, é um termo que diminui, que descredibiliza o conteúdo que as pessoas fazem. A pessoa pode ser interessante, pode engajar, mas isso não é profissão", defendeu.

Na sequência, Fernanda Paes Leme ainda concordou com o convidado, ao resgatar uma fala de Shantal. "Você parou para pensar, quando você começou a falar, você disse 'eu não sei fazer outra coisa'. Você comunica. Você é influenciadora, mas amanhã você pode estar apresentando, ter um podcast...".

Shantal chegou a ser brevemente cortada. Enquanto debatiam o assunto, a influenciadora abriu a boca e demonstrou que gostaria de falar algo, mas acabou desistindo ao perceber que Pedro e Fernanda estavam envolvidos em algum diálogo. Ela ainda chegou a ser interrompida em alguns momentos para que a apresentadora pudesse acrescentar alguma ideia em sua fala.

A influenciadora ainda defendeu que as pessoas usassem o espaço das redes sociais para desabafar, na falta de algum apoio profissional, algo que Tourino se mostrou contrário. "Entendo que as pessoas não tem condição de tratar a saúde mental, nem todo mundo tem condição para psicólogo, mas não acho que a internet seja o melhor lugar para tratar sua saúde mental, pelo contrário. Você pode ter alguns casos que a internet pode dar alguma orientação, mas em geral, é perigoso", afirmou o comunicólogo, fazendo com que Shantal concordasse com ele.

Perto do final do episódio, Shantal ainda trouxe aprendizados que obteve cursando filosofia na faculdade. Após a afirmação de que a internet é mais tóxica que a vida real, a influenciadora defendeu que, desde a Roma antiga, os filósofos eram perseguidos por seus pensamentos, sendo condenado à morte muitas vezes, algo que, na visão dela, foi muito mais tóxico que a internet.

Essa dinâmica existe desde essa época, só foi mudando a dinâmica, mas sempre foi tóxico. Foi tóxico em um nível que, hoje estamos falando assim: 'a internet é pior', mas se você vai estudar direitinho, historicamente, Sócrates foi proibido de dar aula para escravos e ele foi condenado também por isso. Porque você só podia dar aula para pessoas de alta nobreza. Isso é muito mais tóxico do que a coisa da internet hoje. Shantal

Imediatamente, Fernanda Paes Leme e Pedro Tourinho discordaram, afirmando que não era possível fazer um comparativo como esse. "Mas não dá para fazer esse parâmetro, amiga", argumentou a apresentadora, citando as crianças e adolescentes que são influenciados pela internet.

Antes de finalizar o debate, quando Shantal citou uma frase de Sócrates, Paes Leme brincou: "Aí, ela tá muito filósofa".