Marina Morena, irmã de Preta Gil, posa totalmente nua ao se bronzear; veja

Marina Morena, 41, irmã afetiva de Preta Gil, 50, compartilhou foto em que aparece completamente nua ao se bronzear no sol de Ibiza, na Espanha, neste sábado.

O que aconteceu

Morena foi clicada totalmente despida, deitada em uma espreguiçadeira, em um momento de descontração na cidade espanhola. Foto foi feita pelo fotógrafo Mert Alas, que já trabalhou com nomes como Madonna e Fernanda Torres.

Sem roupa, os mamilos de Marina foram cobertos com dois emojis de coração. Para completar o visual, ela aparece mexendo no celular enquanto é fotografada.

Marina Morena não é filha biológica de Gilberto Gil, mas é conhecida como a "filha do coração" do cantor. Os pais dela sã Keka Almeida, conhecida como Keka de Oxóssi, com o fotógrafo Beg Figueiredo.

Ela sempre foi muito próxima dos filhos de Gil, e Preta a chama de irmã. Marina é uma empresária de sucesso, responsável pelos negócios de famosos como Anitta, Regina Casé, Thaila Ayala, entre outros.