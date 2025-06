Luiz Fernando Guimarães sobre homossexualidade: 'Nunca entrei no armário'

Luiz Fernando Guimarães, 75, falou sobre sua orientação sexual e afirmou que "nunca" esteve no armário.

O que aconteceu

Guimarães, que é gay assumido, recordou quando sua sexualidade foi exposta na imprensa de forma equivocada. "Recebi uma jornalista em casa [para uma entrevista] e nós conversamos abertamente sobre o assunto. Dois dias depois saiu a manchete que eu estava saindo do armário. Pensei: 'como assim? Como saí do armário se eu nunca entrei nele?'. A gente sofre isso, mas não levo para a alma. Achei bobo", declarou em entrevista à GQ Brasil.

O ator destacou que sua homossexualidade não foi um problema pessoal. "Não tive muita questão com a minha sexualidade. Nunca cheguei para a minha mãe e precisei falar: 'sou gay'".

Ele explicou que seus pais compreenderam sua orientação sexual aos poucos. "Meus pais foram entendendo a minha preferência conforme fui crescendo. Por isso, eu, em particular, nunca pensei no que as pessoas achariam. Verdadeiramente nunca me preocupei".

Na entrevista, o ator também ressaltou a importância da luta pelos direitos da comunidade LGBT+. "Em qualquer causa, o coletivo fala mais alto. E todo mundo merece respeito, existe um mundo homofóbico ainda, que mata, que faz coisas horrorosas".

Luiz Fernando Guimarães é casada há 30 anos com Adriano Medeiros. Juntos, eles são pais de Dante e Olívia.