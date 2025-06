Lívia Andrade aposta em look transparente de ET para comemorar aniversário

Lívia Andrade usou um look transparente com estampa de ET para comemorar seu aniversário, no Rio.

O que aconteceu

Lívia combinou um top transparente com uma calça verde-limão. O bolo também tinha temática espacial, com discos voadores e planetas. A música ficou por conta do DJ Batata.

Lívia Andrade em sua comemoração de aniversário, no Rio Imagem: Agnews

Entre os convidados, o apresentador Luciano Huck e o ator Ary Fontoura. Ed Gama e Letticia Munniz, colegas de palco de Lívia, também participaram da festa.

Luciano Huck e Ary Fontoura foram ao aniversário de Lívia Andrade, no Rio de Janeiro Imagem: Agnews

Lívia já havia comemorado o aniversário com uma festa em São Paulo, na quinta-feira. Na ocasião, ela contou com a presença de Helô Pinheiro e do humorista Tiago Barnabé.