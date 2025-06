Kéfera exibe abdômen sarado, mas deixa à mostra tatuagem 'escondida'

Kéfera Buchmann, 32, mostrou o corpo sarado após mais um dia de treinos e também deixou em evidência uma tatuagem "escondida".

O que aconteceu

Buchmann postou foto nos stories com a blusa levantada e evidenciou o abdômen com gominhos. No entanto, a youtuber também baixou um pouco a calça e mostrou uma tatuagem localizada próxima a sua virilha.

Youtuber adotou a vida fitness nos últimos anos. Ela treina com auxílio de um personal e mantém uma rotina de até três horas de exercícios diariamente.

Kéfera admite que a musculação a ajudou a superar quadro depressivo. Durante participação no canal do YouTube da maquiadora Bianca DellaFancy, ela explicou que os treinos foram importantes para tirá-la da "merda". Atualmente, ela continua fitness, mas não pretende mais deixar o corpo muito musculoso.