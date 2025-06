Gabriela Duarte detona artista que faz política no palco: 'Não quero saber'

Gabriela Duarte, 51, criticou os artistas que usam o palco como se fossem palanques para discursos políticos, independente da ideologia propagada.

O que aconteceu

Duarte primeiro falou que o artista não é obrigado a se posicionar politicamente só pelo fato de ser famoso. "Eu não acho que por ser artista é uma obrigação que a pessoa tem de ir lá e falar 'olha, eu quero influenciar você a ser isso ou aquilo'. Acho que a obrigação do artista é trazer para o mundo outras vidas. Eu gosto desse mistério de não saber como o ator é na vida real, porque quando ele faz o personagem, eu acredito completamente naquilo, mas quando começa a ficar tudo muito misturado, ele [o ator] começa a adquirir uma personalidade que acaba levando para o personagem porque ele é humano", declarou durante participação no programa Na Palma da Mari, da CNN Brasil.

Ela disse que quando quer se posicionar sobre algum assunto, usa as redes sociais, não o palco do teatro. "Me posicionei algumas vezes através das minhas redes sociais e foi importante para mim, para me colocar e dizer eu sou essa, não sou aquele ou aquela. Todo mundo que me conhece sabe quais são as minhas opiniões políticas, mas não saio distribuindo isso, porque não acredito que vou influenciar pessoas".

A atriz admitiu se incomodar quando vai a um espetáculo e o artista usa aquele momento para propagar suas ideologias políticas. "Eu também não acredito muito no artista que transforma o show, seja de música ou teatro, num enorme palanque político. Não é o meu estilo. Eu não gosto! Não quero ir a um show e ficar ouvindo se o cantor é de direita, de esquerda, se ele apoia fulano... Não quero! Eu gosto da música dele, porque eu também tenho as minhas crenças, os meus valores, e não acho que é ali que ele vai... Porque a pessoa pagou ingresso e não foi ali para ouvir o que ele pensa, mas para ver o trabalho".

Me incomoda muito ele [o artista] usar aquele espaço para dizer 'faça isso, anistia sim, anistia não'. Ele vai agrada várias pessoas, mas também vai desagradar uma parcela do público que pagou para estar ali. Se ele tem as opiniões políticas dele, que coloque em um outro momento.

Gabriela Duarte é discreta quando o assunto é política. Entretanto, a artista já se posicionou publicamente para deixar claro que não compartilha das mesmas posições de sua mãe, Regina Duarte, que é alinhada às pautas de extrema-direita. Ela explicou que respeita as posições da mãe, mas que não pensa igual. Em 2023, ela também condenou a depredação da Praça dos Três Poderes, em Brasília, por militantes bolsonaristas.