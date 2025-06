Filho de Yudi Tamashiro entra em cirurgia: 'Nosso guerreirinho é forte'

Davi Yudi, filho de Yudi Tamashiro e Milla Braga, passa por cirurgia hoje. Nas redes sociais, o pai registrou que o bebê já entrou no centro cirúrgico.

O que aconteceu

Davi foi para o hospital ontem. "Ontem à tarde, ele começou a sentir muita dor e chorava sem parar. Notamos um inchaço na região da virilha esquerda, e após avaliação médica, veio o diagnóstico: hérnia inguinal encarcerada", disse o pai.

Meu coração está explodindo. Nosso filho foi levado agora há pouco para a sala de cirurgia.

Yudi Tamashiro

Ele explicou as condições do bebê. "É uma condição comum em recém-nascidos quando uma parte do intestino desliza para dentro do canal inguinal por conta de um canal que não se fechou completamente desde o nascimento. No caso dele, o intestino ficou preso, o que causava dor e risco de complicações graves, como a falta de circulação e até necrose do intestino."

Ontem, Yudi disse que o filho seria anestesiado e entubado par o procedimento. "Continuamos em oração, firmes na fé, acreditando que tudo dará certo. Nosso guerreirinho é forte, e Deus é maior", finalizou. Davi Yudi nasceu dia 19 de maio em São Paulo.