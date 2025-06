Ex-galã de 'Malhação' retorna à Globo com personagem LGBT+: 'Vai emocionar'

Cleiton Morais, 37, conhecido por estrear na televisão como Andréas na temporada de 2007 de "Malhação", está de volta à Globo. Em entrevista exclusiva a Splash durante a festa de lançamento de "Êta Mundo Melhor!", o ator celebrou esse reencontro com a teledramaturgia.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O retorno de Tobias

A volta de Cleiton às novelas da Globo marca também o retorno de um personagem querido do público. Tobias, da novela "Êta Mundo Bom!", de 2016, agora estará em "Êta Mundo Melhor!", trama que estreia na próxima segunda-feira.

Esse foi seu último personagem fixo do ator em uma novela da Globo. Depois disso, ele fez parte do elenco de "Apocalipse" (Record, 2017-2018) e fez algumas participações em tramas como "Verão 90" (Globo, 2019), "Pantanal" (Globo, 2022) e "Poliana Moça" (SBT, 2022).

São nove anos não só que o Tobias traz de maturidade, mas o Cleiton, o ator, também. Vai ser muito importante para a novela, para mim como ator e também para o Tobias como personagem. Tenho certeza que vai emocionar muita gente. Cleiton Morais

Tobias (Cleiton Morais) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo

Na nova novela, Tobias continuará muito próximo de Lauro (Marcelo Argenta). No final da novela de 2016, o alfaiate e o médico decidiram aceitar o amor que têm um pelo outro e ficaram juntos.

Em "Êta Mundo Melhor!", A relação entre Tobias e Lauro promete carregar uma responsabilidade importante na representação LGBTQIA+ no horário das seis. "Nós somos a representatividade de anos que eram difíceis para a classe LGBTQIA+. E hoje, no século 21, tentamos representar essa classe com amor, com dignidade e, acima de tudo, com pureza. A novela exige isso da gente."

Cleiton conta que tem construído esse novo Tobias em sintonia com o colega Marcelo Argenta. "Nós, como atores, torcemos para que Tobias e Lauro tenham uma longa história. Queremos entregar um grande amor, que venha para superar expectativas e dificuldades da época para mostrar um amor verdadeiro, que ainda falta muito na teledramaturgia."

Para Morais, o mais importante é que o público se conecte com a mensagem de amor, compaixão e renovação que a novela quer transmitir. "Essa novela está linda. E eu estou muito feliz em fazer parte. Tobias volta com uma nova missão: mostrar que o amor em qualquer forma pode ser transformador."

'Malhação': o início de tudo

Andréas (Cleiton Morais) em 'Malhação' Imagem: Márcio de Souza/Globo

Mesmo falando sobre um novo momento da carreira, Cleiton não deixa de lembrar com carinho de sua estreia na TV, em "Malhação". Interpretando Andréas, na temporada que também lançou nomes como Sophie Charlotte, Nathalia Dill e Caio Castro, o ator viu sua vida mudar da noite para o dia.

Se não fosse 'Malhação', eu não teria transformado a minha vida, eu não teria descoberto a arte e tantas outras coisas maravilhosas que aconteceram. Através de 'Malhação', eu tive a oportunidade de fazer personagens incríveis no teatro, no cinema. Além do aprendizado na televisão, o excesso de gravações. Como diziam na época, lá em 2007, 'Malhação' é uma grande escola. Cleiton Morais

Para o artista, a ausência da novela juvenil na grade da Globo é sentida não só por ele, mas por toda uma geração. "TV Globo, eu faço votos que 'Malhação' volte. Faz falta. Os jovens de hoje precisam sair do celular e ver 'Malhação'. Uma versão moderna, que trate os conflitos reais: bullying, identidade, pressão social. Ela fez a minha história. E pode fazer a de outros."