Esposa de Bruce Willis fala sobre impacto da demência: 'Suga todo ar'

Emma Heming Willis, 47, esposa de Bruce Willis, 70, fez um desabafo nas redes sociais sobre a doença do marido.

O que aconteceu

Bruce Willis tem doença neurodegenerativa e sem cura. O ator foi diagnosticado inicialmente com afasia, em 2022, mas o quadro evoluiu para demência frontotemporal no ano seguinte.

Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu senti isso. Mas levei um tempo para perceber que, de fato, eu tinha alguma autonomia. Eu não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma.

Emma Heming Willis

Emma trabalha pela conscientização da doença. "Apoiar outros cuidadores e famílias que vivem com demência me deu propósito e conexão, dos quais eu precisava desesperadamente", continuou.