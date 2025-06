Tráfico, facção, abandono infantil: 'Capitães da Areia' ainda existem na BA

Pedro Bala, Professor e Sem-Pernas ainda existem nas ruas de Salvador. Mas os personagens de "Capitães da Areia", romance publicado por Jorge Amado em 1937, não estão mais sob a lua, em um velho trapiche abandonado.

O espaço, localizado entre o areal e o cais do porto no bairro do Comércio, não serve mais como lar para crianças e adolescentes em situação de rua, como no livro. A área, inclusive, nem é mais aberta para a circulação de pedestres. Hoje, eles enfrentam diferentes contextos de violência espalhados pela capital baiana.

Mapeamento realizado pela Sempre (Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer) em 2023 apontou que 5.100 pessoas vivem em situação de rua em Salvador. Destas, 379 foram identificadas como crianças ou adolescentes no levantamento.

Porém, o número real pode extrapolar o identificado na pesquisa. São pelo menos 10 mil pessoas vivendo em situação de rua na capital baiana, segundo estimativa de Júnior Magalhães, secretário titular da Sempre.

42% das pessoas que vivem nas ruas sofrem com esta condição desde a infância ou adolescência. Um dado cruel, como reforça o secretário da Sempre.

"Os Capitães da Areia ainda são muito atuais, e o problema só se agravou na cidade", diz Maria João Amado, neta do escritor Jorge Amado. Durante um ano, Splash analisou pesquisas, conversou com especialistas e frequentou a capital baiana para conferir a atual situação de crianças e adolescentes em situação de rua.

Crianças em situação de rua se reuniam em praias na década de 1930 em Salvador Imagem: Weslley Neto

Vítimas da necessidade

As crianças têm contato direto com assaltos, mortes e forte atuação do tráfico —que tem suas próprias leis. Muitas vezes, eles compreendem a linguagem da violência, e não a do afeto. Tatiana Vaz, gerente de educação de rua do Projeto Axé

Fiz muitos amigos que, infelizmente, não são mais daqui, pois escolheram uma vida errada [...] Eu poderia estar nesta situação. Brincava muito na rua e via coisas relacionadas ao tráfico e à prostituição. Tânia*, 16, atendida pelo Projeto Axé, em conversa para Splash

As crianças e adolescentes que vivem nas ruas não se reúnem mais no centro de Salvador ou perto do cais, afirma Tatiana Vaz. "Elas são cooptadas ainda em suas comunidades para trabalhar como aviãozinho ou olheiro. É uma grande preocupação", diz. O Projeto Axé, representado por Tatiana, oferece atividades educacionais para crianças em situação de vulnerabilidade.

Geralmente, crianças são apreendidas com pequenas quantidades de drogas nos bairros. Não há elementos que os definam como traficantes ou investigações que os apontem como participantes das facções. Eles são explorados como mão de obra. Bruno Moura, defensor público, em entrevista para Splash

A Bahia aparece em terceiro lugar nos rankings estadual de apreensões de maconha e anfetamina, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil da Bahia afirmou não ter dados sobre infrações cometidas por crianças e adolescentes no Estado. A Fundac (Fundação da Criança e Adolescente), que administra as Cases, também não forneceu dados sobre as infrações cometidas pelos internos.

Estamos falando de pessoas que não têm comida ou perspectiva de estudo. Quanto menores as oportunidades lícitas, mais relevantes se tornam as possibilidades ilícitas. Rafson Ximenes, defensor público, em entrevista para Splash

Conselho Tutelar

Assim como no livro de Jorge Amado, o medo das autoridades é constante. Em contato com uma ONG local, a reportagem recebeu uma orientação ao tentar falar com crianças e adolescentes em situação de rua: "Eles não podem pensar que vocês são do Conselho Tutelar".

O Conselho Tutelar é comandado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), que trabalha de forma inteirada com a Sempre. Júnior Magalhães, da Sempre, esclareceu que não são realizadas internações involuntárias.

São disponibilizados espaços exclusivos para crianças e adolescentes, com total de 355 vagas —entre estes locais, está a Organização de Auxílio Fraterno (OAF), que oferece apartamentos e atividades educacionais.

Senti muito medo quando me buscaram. Estava em uma biblioteca, e minhas duas irmãs na escola. Minha mãe foi embora, e nós fomos trazidas para cá. Cada uma subiu para um apartamento. Nós todas vivíamos com o meu pai, que morreu. Mas, aqui, eu me sinto protegida. Francielle*, 10, sobre chegada à Organização de Auxílio Fraterno, que recebe crianças abandonadas em Salvador

Crianças se abraçam Imagem: Dave Nagel/Getty Image

O trabalho da Fundac

As Cases são falidas. Existem apenas as estruturas físicas. Jozias Sousa, diretor da OAF

As Cases (Comunidades de Atendimento Socioeducativo) recebem adolescentes entre 12 e 18 anos que cometem atos infracionais. Eles cumprem medidas socioeducativas de internação por no máximo três anos, conforme a determinação judicial em cada caso.

As três unidades localizadas em Salvador oferecem 270 vagas. Em janeiro de 2025, o Governo da Bahia anunciou o investimento de R$ 14 milhões em reformas na unidade do Jardim Campo Verde para criação de áreas pedagógicas, esportivas, culturais e de convivência.

"A literatura humaniza os adolescentes em situação de rua e nos identifica com eles", segundo Rafson Ximenes, advogado da Defensoria Pública da Bahia. Em 2020, ele escreveu um artigo afirmando que os Capitães da Areia continuam nas ruas após analisar perfis de crianças e adolescentes que cumprem medida socioeducativa nas Cases.

Um estudo da Defensoria Pública da Bahia apontou que 96,6% dos que cumprem a medida são negros, 70,8% não frequentavam a escola e 78% não viviam com o pai. Um dado, porém, surpreendeu Ximenes e demais envolvidos na pesquisa: 54% dos detidos trabalhavam com frequência.

Por atuar na vara de Infância e Juventude, Bruno Moura frequenta as Cases diariamente e rebateu uma declaração de Paulo Coutinho, ex-comandante-geral da Polícia Militar da Bahia. Durante entrevista à Rádio Metrópole em janeiro de 2024, o policial disse —sem apresentar nenhum dado comprovando sua fala— existir uma quantidade elevada de adolescentes homicidas na Bahia. A reportagem entrou em contato com a PM da Bahia. O conteúdo será atualizado caso representantes comentem sobre a declaração.

Acompanho 50% dos casos de atos infracionais em Salvador. Em um único processo, uma adolescente foi acusada de tentativa de homicídio. O processo foi arquivado após constatarem um transtorno mental. Bruno Moura, defensor público, em entrevista para Splash

Quase 100% dos atos infracionais que chegam às varas de infância e juventude são de natureza patrimonial, como furtos e roubos, e relacionados ao tráfico ou uso de drogas. Bruno Moura, defensor público, em entrevista para Splash

Splash procurou a Fundac pela primeira vez em fevereiro de 2024. Desde então, a reportagem nunca recebeu dados ou foi atendida por um especialista da organização. A conversa com a equipe da fundação foi retomada em 2025. Porém, a Fundac seguiu sem fornecer dados ou atender a reportagem pessoalmente em Salvador.

Quem está no comando?

A situação hoje é muito pior. Antigamente não existiam as facções. Hoje está muito mais difícil. Eu falo para os jovens que este é um mundo de ilusão. Nelson Jesus, educador do Projeto Axé

A "guerra" entre facções apresenta uma dura realidade aos soteropolitanos. O jornal Correio da Bahia divulgou, em julho de 2024, que 20 facções disputam espaço no Estado, e sete delas estão localizadas na capital: Bonde do Maluco (BDM), Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP), Katiara, Ordem e Progresso (OP), A Tropa e o Bonde do Ajeita.

A publicação aponta que os principais embates em Salvador ocorreram entre BDM e CV. Confrontos envolvendo troca de tiros foram registrados nos bairros de Arenoso e Tancredo Neves no primeiro semestre de 2024.

Captação de crianças e adolescentes faz parte da rotina de criminosos, afirmou o major Paulo Nunes, da Polícia Militar, em outubro de 2022. Na época da declaração, a Rede Bahia, afiliada da Globo em Salvador, exibiu imagens em que quatro crianças aparecem armadas no bairro Mussurunga.

A dinâmica do crime organizado faz com que os adolescentes não tenham o direito de circular. Muitas crianças não vão à escola porque, independentemente da participação, não podem entrar em uma área vizinha por serem de determinado bairro. Eles correm risco de vida. Bruno Moura

Trabalho infantil, abandono e violência

Lidamos com crianças de quatro a seis anos que sofreram estupro, recém-nascidos deixados no banheiro de estações de metrô e crianças que foram abandonadas em sacos de lixo, caixas de papelão ou na porta de alguém. Jozias Sousa, presidente da OAF

Eu me lembro de uma menina que vendia água mineral e muitas vezes repetia que preferia estar morando nas ruas. Como ela sabia que o dinheiro move o mundo, dizia que se estivesse na rua, poderia mudar a realidade da família. Ela tinha oito anos. Carla Patrícia Gonçalves, psicóloga da OAF

Os atuais Capitães da Areia não vivem somente nas ruas. Com aproximadamente 1 milhão de pessoas consideradas em situação vulnerável em Salvador, muitas crianças precisam trabalhar —com ou sem a companhia dos pais— para compor o sustento da família.

O abandono de crianças, outro problema recorrente, ocorre por diferentes motivos. Splash conversou com duas crianças acolhidas pela OAF em Salvador. Em ambos os casos, foram abandonadas pelas mães —em um deles, a genitora era dependente química.

Relatos da organização apontam que alguns internos sofreram violências e foram encaminhados para a unidade de acolhimento via decisão judicial. A orfandade é apenas um dos fatores que levam crianças e adolescentes ao que, antigamente, dava-se o nome de orfanato —o termo não é mais utilizado.

Para Bruno Moura, "Capitães da Areia" traz uma releitura profunda sobre o cenário atual. Dois a cada três brasileiros apoiam a redução da maioridade penal, segundo pesquisa do Ipec feita em 2022. "A sociedade que apoia essa medida é a mesma que fez esse livro se tornar um clássico", comentou o defensor público.

Jorge Amado retirou o maniqueísmo. Você vê o Sem-Pernas, por exemplo. Um personagem difícil. Mas, como todos nós, seres humanos, tem dois lados. Não é só ruim e nem só bom

Maria João Amado, neta de Jorge Amado