Ator foi dispensado de audições para '007' após sugerir enredo sombrio

O ator Matthew Goode foi dispensado de "007" após dar uma sugestão sombria de enredo para o personagem principal, James Bond. O que aconteceu

Goode disse que nem chegou a fazer as audições porque já cometeu um erro na primeira reunião com a produtora da franquia. "Foi muito engraçado, porque eu encontrei Barbara Broccoli — ela é linda, uma pessoa muito amável. Ela perguntou: 'Qual é sua ideia para o Bond?'", contou o ator, em entrevista ao podcast Happy Sad Confused.

[Eu disse]: 'Minha ideia para Bond é voltar aos livros, sabe? De verdade, precisamos muito fazer esse cara ser um alcóolatra, um viciado em drogas. Ele se odeia. Odeia mulheres. Ele odeia muita gente. Ele está sentindo uma dor profunda. Ele é brilhante na hora de matar pessoas'. Acho que no final da entrevista, ela ficou tipo: 'Aham, próximo'. Eu queria fazer algo obscuro, mas devia ter dito: 'Ele é incrivelmente charmoso'. Matthew Goode

O ator foi considerado para o filme "Casino Royale", lançado em 2006. O escolhido foi Daniel Craig, que interpretou James Bond por 15 anos, até 2021.

Matthew Goode é conhecido por atuar em séries como "Downton Abbey" e "The Crown". Em "Downton Abbey", ele interpreta Henry Talbot, que acaba se casando com Lady Mary Crawley. Em "The Crown", viveu Tony Armstrong-Jones, marido da princesa Margaret. Goode também já atuou em filmes como "Jogo da Imitação" e "Watchmen".