Após infecção, Anitta reaparece com de Naomi Campbell e Sofía Vergara

Anitta, 32, reapareceu nas redes sociais após enfrentar uma infecção bacteriana que fez com que ela cancelasse o show que faria no São João de Campina Grande.

O que aconteceu

A cantora surpreendeu seus seguidores ao surgir bela, recuperada e muito bem acompanhada. Na noite de hoje, a cantora compartilhou uma série de publicações nos Stories do Instagram.

Usando um vestido preto justinho, ela apareceu ao lado da modelo britânica Naomi Campbell e de Sofía Vergara. "Rainha", escreveu ao posar com a supermodelo. "Energia das mamacitas", legendou na foto com a atriz colombiana.

Recentemente, Anitta precisou cancelar sua apresentação no São João de Campina Grande ao ser diagnosticada com uma bactéria. "Eu tô com uma infecção bacteriana severa, bem complicada, que já estava há alguns dias, mas eu tinha certeza absoluta que até hoje eu estaria bem", revelou.