'Frio na barriga': Antonio Fagundes se diz inseguro com novo 'Mundo da Lua'

Antonio Fagundes, 76, está de volta ao "Mundo da Lua" após 33 anos do sucesso da série infantil. A nova versão da trama trará Rogério, seu personagem, no papel de avô da jovem protagonista, Emília (Sabrina Souza). O retorno da série é vista como um "presente" em sua vida.

Com certeza é um presente. Já tinha sido um presente quando eu fiz na primeira versão e, agora, essa continuação está sendo deliciosa, principalmente, porque sabemos que 'Mundo da Lua' deixou um bando enorme de fãs aí pelo caminho. Essas pessoas cresceram e estão com filhos pequenos. Então, nós vamos dar continuidade ao sonho de muita gente. Vai ser muito gostoso. Antonio Fagundes, em entrevista para Splash

O artista, inclusive, diz que voltar com o personagem após 33 anos é um desafio. Afinal, ele não faz ideia de como será a aceitação do público e fãs do "Mundo da Lua". "Qualquer personagem é um desafio para o ator, porque ele nunca sabe aonde vai cair aquilo. Ele também nunca saber se vai bater e agradar o público ou se não vai. É sempre o friozinho na barriga."

Antonio Fagundes e Sabrina Souza nas gravações do Mundo da Lua Imagem: Divulgação/TV Cultura

Trabalhar na série infantil também agrada Fagundes por ter a chance de mudar os rumos de seus trabalhos. "Eu sempre gostei na minha carreira e de variar muito os meus trabalhos. E como eu sempre fiz teatro, televisão, cinema, tudo junto, então eu procurava novas experiências. Se estava fazendo um drama no teatro, eu queria fazer uma comédia no cinema e um filme de terror na televisão".

Sempre procurei ampliar muito o meu horizonte de experiência. Então, 'Mundo da Lua' veio exatamente para corroborar isso. Estou fazendo um monte de coisa e tudo diferente. Está sendo muito bom.

Aos 76, Antonio Fagundes se diz feliz com a vida e realizado com os trabalhos na TV, cinema e teatro. "Acho que o ator tem que sonhar. Se ele não sonhar, não consegue fazer os outros sonharem."

Como será o novo "Mundo da Lua"?

O novo "Mundo do Lua" estreia no próximo sábado (28), às 19h (de Brasília), na TV Cultura. A trama vai se passar 33 anos após o fim da trama original.

Lucas Silva e Silva agora é adulto, piloto de aviões, casado e tem uma filha, Emília, a protagonista do seriado. A criança de 9 anos é muito criativa, inteligente e adora fazer projetos de robótica.

Assim como o pai na infância, ela começa a sonhar acordada em diversas situações do dia a dia. Ela receberá o gravador do pai e será responsável pela magia da famosa chamada: "Alô?! Alô?! Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do diário de bordo de Emília Silva e Silva, falando diretamente do Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer".

A atração contará com 24 episódios, com atores da versão original, como Antonio Fagundes, e nomes novos, com Marcelo Serrado e Pathy Dejesus. Exibida originalmente entre 1991 e 1992, "Mundo da Lua" foi criada por Flávio de Souza. Na nova versão, o autor do seriado fará participação no papel de Tio Dudu.