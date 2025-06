Ana Maria Braga renova votos com Fabio Arruda em missa na fazenda

Ana Maria Braga fez uma cerimônia de bênção de alianças com Fabio Arruda.

O que aconteceu

A apresentadora fez uma celebração em sua propriedade em Bofete (SP), no interior paulista. A Fazenda Primavera tem árvores frutíferas, horta, criação de gado e plantio de eucaliptos. A área de 376 hectares conta com capela própria, cinco suítes e uma grande piscina.

Ana Maria usou um vestido da grife Lethicia Bronstein, a mesma que usou na primeira celebração do casamento. A saia, feita em patchwork, é feita com rendas, fios, fitas, pérolas, crochês e botões de madeira que remetem aos vitrais da capela e representam a espiritualidade da apresentadora. A estilista ainda criou um xale confeccionado em renda francesa e cashmere, entrelaçado por fios de lurex. No capelo, Ana também usou uma flor de patchwork. As informações são da Quem.

O look rendeu elogios de famosas e fãs. "Parabéns, está linda demais!", escreveu a jornalista Renata Ceribelli. "Que vestido lindo", elogiou a comentarista esportiva Ana Thais Matos.

Ana Maria e Fabio Arruda se casaram em abril

Ana Maria e Fábio casaram na mansão da apresentadora nos Jardins, área nobre da capital paulista. A cerimônia foi restrita a 50 convidados e contou com celebridades como Luciano Huck e Angélica, Sabrina Sato e Nicolas Prattes, Eliana e Adriano Ricco.

Fábio e Ana se conheceram em 2022, durante a pandemia de covid-19. Braga já contou que se apaixonou pelo amado à primeira vista. "Na pandemia eu vim para São Paulo e, aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar", declarou no programa Altas Horas.

Essa é a quinta vez que Ana Maria Braga casa. Seu primeiro matrimônio foi com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ficou de 1980 a 1992. Juntos, eles são pais de Mariana e Pedro Maffeis.