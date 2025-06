Alessandra Maestrini posta clique raro beijando a namorada: 'Te amo'

Alessandra Maestrini compartilhou um registro raro nas redes sociais em que aparece beijando a namorada, a diretora Denise Stoklos.

O que aconteceu

Maestrini celebrou o Dia do Orgulho LGBT+, celebrado neste sábado, com um clique romântico. "Eu te amo. Feliz Dia do Orgulho", legendou a atriz.

Nos comentários, os fãs parabenizaram o casal. "Lindas! Felicidades de montão para vocês", escreveu uma seguidora. "Maravilhosas", afirmou outra. "Viva o amor! Viva vocês", destacou mais uma.

Discretas em suas vidas pessoais, Maestrini e Stoklos estão juntas há alguns meses. As duas já trabalharam juntas em produções como "O papel de parede amarelo e eu".

Alessandra Maestrini assumiu ser bissexual em 2014. No entanto, a atriz admitiu que já precisou esconder sua orientação sexual, fato que a fez se sentir "ridícula". Assumir com orgulho sua bissexualidade, diz ela, foi um passo importante para não precisar mais viver escondida.

Posso ser mais eu. Não tenho que perder tempo me desviando. A gente perde muita energia [se escondendo]. Precisa dar uma entrevista e tem que ficar procurando pronome. Vira uma pessoa chata. Uma pessoa sem passado, sem história. Fica difícil dar opinião.

Alessandra Maestrini a Splash em 2021