Além de junho: onde dançar forró o ano inteiro em São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Tem gente que espera ansiosamente a temporada junina para dançar forró nas festas e quermesses. Mas dançar forró em São Paulo não se limita a junho: o arrasta-pé acontece o ano inteiro em casas de show e centros culturais, embalando tanto os forrozeiros raiz quanto os iniciantes que se arriscam nos primeiros dois-pra-lá, dois-pra-cá.

Além do já conhecido Centro de Tradições Nordestinas, na zona norte, a cidade tem espaços menos óbvios com programação semanal, do pé-de-serra ao forró universitário.

Para ajudar na seleção, UOL contou com dicas dos perfis @hojevoudeforro e @aonde_tem_forro — que divulgam eventos na capital — e do professor Marcos Paulo (@marcospauloforro), que dá aulas particulares e em grupo.

Canto da Ema

Desde 2000, o Canto da Ema é dedicado ao forró. A casa ajuda a revelar novos talentos, sem deixar de reverenciar nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. Com som de qualidade e pista cheia, é ponto certo para quem busca tradição e dança.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

@cantodaema

Remelexo Brasil

O Remelexo começou como restaurante e virou point do forró universitário. Foi ali que o Falamansa tocou por dois anos antes do sucesso nacional. Com mais de uma década de história, atrai dançarinos experientes e novatos.

R. Ferreira de Araújo, 1076, Pinheiros

@remelexobrasilorig

Galpãozin Bar

Bar, pizzaria e espaço de dança, o Galpãozin oferece aulas de forró toda terça, a partir das 19h, seguidas de bailinho para treino livre. A aula custa R$ 10, e o espaço funciona em um antigo galpão industrial.

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1272, Butantã

@galpaozinbar

Casa Sincopada

Em pleno reduto do samba paulistano, a Bela Vista também abre espaço para o forró. Às sextas, a Casa Sincopada recebe o evento Pé na Rede, com o Forró das Minas, grupo formado por mulheres. A programação começa às 20h e o ambiente acolhe bem o público LGBTQIA+ e mulheres que dançam sozinhas.

Rua Treze de Maio, 586, Bela Vista

@casa_sincopada

Adega do Baguinho

Na zona sul, a Adega do Baguinho reúne forró, shows ao vivo, drinks e hambúrgueres. Aos fins de semana, o público dança em clima informal, com bandas no palco e mesas de bar ao redor da pista.

Rua Canabarro, 13, Vila Franca

@adegadobaguinho

Bar do Baixo

Um clássico de Pinheiros, o Bar do Baixo tem programação de forró às quintas, com aula a partir das 19h, e aos domingos, a partir das 17h. A pista costuma encher cedo, e quem chega depois precisa disputar um cantinho para dançar.

Rua Girassol, 67, Pinheiros

@bardobaixo

Malakai Bar

No extremo sul da cidade, o Malakai Nar promove forró com aula gratuita aos domingos, a partir das 17h. O espaço funciona como casa cultural e bar, reunindo artistas da região e um público diverso.

Estrada do Campo Limpo, 1076, Vila Prel

@malakai_nar

Forró na House

Às terças, o Jardim São Paulo entra no compasso do forró com o Forró na House. A festa acontece na Adega Original, a partir das 19h, e atrai um público fiel em busca de pista animada em plena semana.

Av. Luiz Dumont Villares, 794, Jardim São Paulo

@forronahouse