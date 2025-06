Zezé Motta completa 81 anos e relembra início de carreira na música

No dia em que completa 81 anos, nesta sexta-feira (27), Zezé Motta relembra o início da carreira como cantora e um de seus trabalhos mais significativos na música brasileira. Em entrevista ao TOCA, a artista fala sobre o disco "Quarteto Negro", lançado em 1987, e reflete sobre como a música atravessa sua história pessoal e profissional.

"Quarteto Negro" foi lançado em 1987 pelo grupo homônimo, formado por Zezé Motta nos vocais, Djalma Corrêa na percussão, Jorge Degas no baixo elétrico e Paulo Moura no saxofone e clarinete — artistas respeitados por suas pesquisas e trajetórias na música popular brasileira.

O disco, com suas dez faixas, mescla músicas instrumentais e cantadas, construindo uma narrativa que percorre aspectos históricos e sociais, em uma colaboração para a construção da identidade do povo negro brasileiro a partir de um elemento mais irrefutável: a liberdade.

Em seu título, o trabalho homenageia importantes abolicionistas da história do Brasil: o engenheiro André Rebouças, o jornalista e político José do Patrocínio, o advogado Ferreira de Menezes e o advogado e escritor Luiz Gama.

Entre o som do berimbau, os tambores, o choro do clarinete e a poesia que se prolonga na voz de Zezé, quem escuta sente o que a historiografia revela: a luta pela abolição surgiu, desde o princípio, pelas mãos do povo.

Além das composições autorais do grupo, o disco traz interpretações de músicas de Roberto Guima, Marku Ribas, Reinaldo Amaral, Gilberto Gil e Wally Salomão.

Em entrevista ao TOCA, Zezé Motta compartilhou sua experiência com o disco e sua relação com a música.

Imagem: miguel sá

TOCA - Como surgiu essa ideia sua com Djalma Corrêa, Jorge Degas e Paulo Moura?

Zezé Motta - A ideia surgiu para comemorarmos os 100 anos da Abolição. Nos apresentamos em Paris, no Olympia. Eu, Paulo Moura, Jorge Degas e Djalma Corrêa gravamos do dia pra noite, pela gravadora Kuarup. Neste trabalho, tem uma canção minha em parceria com o Degas chamada "Semba". Eu não sou uma compositora fértil, mas gosto de escrever. É um disco muito sofisticado musicalmente falando. Eu amei ter participado, o disco até hoje é falado, principalmente por quem entende de música.

Houve um show de celebração dos 35 anos do álbum em 2022, em São Paulo, e pude pela primeira vez assistir ao Djalma Corrêa e à senhora presencialmente e juntos. Meses depois, ele se encantou. Como foi para a senhora estar no palco novamente ao lado de um músico ímpar, especialmente para celebrar este disco fundamental para a cultura afro-brasileira?



Eu fiquei muito emocionada, do início ao fim, rever todo mundo… E teve essa questão de que ali o Djalma já não estava bem, estava muito doente, ele estava se despedindo...

Como a música costura a sua trajetória?



A ideia de ser cantora veio do meu pai. Ele trabalhava como motorista durante o dia, para ganhar dinheiro, mas era músico erudito. Também dava aulas de violão e tocava música popular na noite para sobreviver. Enquanto estava em cartaz com "Roda Viva", em São Paulo, em 1969, saía do teatro e fazia shows na madrugada em boates como Telecoteco e Balacobaco, onde esquentava o público para a atração principal da noite. Cheguei a abrir para Clementina de Jesus. Uma honra.



Tinha o desejo de ser cantora e achava que, como crooner, pudesse ser vista por algum produtor e convidada a gravar um disco. Conversando com outras cantoras da noite, vi que elas tinham 10, 15 anos de estrada e não tinham gravado sequer um compacto. Descobri que o buraco era mais embaixo e parei.

Depois que estourei na mídia com o sucesso de "Xica da Silva", em 1976, já tinha feito pequenas incursões no mercado fonográfico. Dois compactos com músicas que eu cantava em espetáculos teatrais e um LP, "Trem Noturno", em parceria com o Gerson Conrad.



Como eu dava várias entrevistas por dia na época do estouro do "Xica da Silva", sempre reafirmando a minha vontade de ser cantora, o Guilherme Araújo me procurou e se ofereceu para ser meu empresário. Só que eu não tinha intimidade com o pessoal de música. Naquela época, as tribos não se misturavam muito. Então, o Guilherme decidiu promover um jantar com Rita Lee, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luiz Melodia, Moraes Moreira. Todos compareceram e me prometeram músicas.

Dessa vieram "Crioula", do Moraes; "Dores de Amores", que eu gravei em dueto com o Melodia; "Rita Baiana", do John Neschling e Geraldo Carneiro, da trilha da peça "Lola Moreno"; "Pecado Original", do Caetano, da trilha do filme "A Dama do Lotação", entre outras. A Rita Lee, que não sabia nada de mim, leu minhas entrevistas e fez, com o Roberto de Carvalho, o "Muito Prazer, Zezé".

Ao lado de Luiz Melodia, de quem regravou "Magrelinha" e "O Morro Não Engana" no final dos anos 1970 Imagem: Divulgação

Além de ser pioneira como mulher negra na televisão e em negar papéis de empregada na TV, quais foram os acontecimentos mais impactantes na sua trajetória que tiveram como motivação o orgulho e o reconhecimento da sua identidade negra num país como o Brasil?



Sou muito preocupada com justiça. Eu sempre digo que, mesmo que eu não fosse negra, faria parte do movimento. Um fruto prático desse meu envolvimento visceral foi a criação do CIDAN (Centro de Informação e Documentação do Artista Negro), em 1984.



Eu estava preocupada com a invisibilidade do ator negro. Vários dos meus colegas não estavam na mídia e resolvi criar um banco de dados. Todo ator negro que eu encontrava ou de quem eu tinha o telefone, eu pedia: traz foto e currículo.



Eu estava casada com Jacques d´Adesky, um pesquisador afro-belga, professor universitário, com experiência nesse tipo de levantamento, e ele me orientou a profissionalizar o banco, que começou de maneira bem improvisada.



Conseguimos um patrocínio com a Fundação Ford na intenção de editar um catálogo completo, começando com Grande Otelo e indo até atores negros mais jovens, mas o orçamento estourou e a gente não pôde ir até o fim.

Era muita despesa com passagem, hospedagem, diária. Imagina, a intenção era fazer um mapeamento de todo o Brasil! Ficamos com material, em forma de slides, de 150 atores. O produtor de elenco interessado vinha aqui em casa e a gente fazia a projeção. Não se fazia televisão, teatro ou cinema envolvendo ator negro sem que se consultasse a página do CIDAN. É uma vitória que eu me orgulho.

Quais são as suas grandes referências na música preta brasileira e por quê?



Eu sempre amei música e nunca fiquei muito nesse critério da cor para escolher repertório. Eu sempre ouvi Milton Nascimento, Caetano, Elizeth Cardoso, Ângela Maria... Eu gosto de música, de música boa, que toca o coração, que fala de amor… [Atualmente] eu gosto muito da Luedji Luna, Agnes Nunes, tem tanta mulher maravilhosa cantando.