Wesley Safadão se declara para prefeito de Maceió após cachê de R$ 1,2 mi

Wesley Safadão se declarou para o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, mais conhecido como JHC, no palco do São João da cidade.

O que aconteceu

Wesley Safadão chamou JHC de "futuro governador" e disse "eu te amo, caralh*" ao político. Ele também cantou uma música a pedido de JHC e se referiu e ele várias vezes como "meu prefeito".

Há especulações sobre uma possível candidatura de JHC ao cargo de governador ou senador. Ele acaba de ser reeleito para o cargo de prefeito da capital alagoana.

Safadão recebeu R$ 1,2 milhão de cachê para fazer um show no evento na quarta-feira. A informação foi divulgada no Diário Oficial do município. Pabllo Vittar, que foi a atração principal do domingo, recebeu R$ 530 mil pela apresentação.

O músico e o prefeito já surgiram juntos em outras ocasiões. Em maio, JHC participou de uma transmissão ao vivo de Wesley Safadão direto do rancho de Carlinhos Maia.