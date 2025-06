Público se decepciona com 'final corrido' de 'Garota do Momento'

Na noite de hoje, foi exibido o último capítulo da novela "Garota do Momento" (Globo).

O que aconteceu

Com a exibição do capítulo final, a novela ficou no topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais. "Que cena delicada da clarice com a Beatriz e a Bia. Não consigo não ficar mexida, Duda Santos, Maisa e Carol Castro são gigantes", escreveu uma fã no X (antigo Twitter).

No entanto, uma das maiores reclamações do público a respeito da rapidez de algumas resoluções. Cenas aguardadas, como julgamento de Bia ou a prisão de Juliano (Fábio Assunção), não foram exibidas.

A decepção dos fãs tem um motivo: eles queriam ver mais da atuação de seus atores preferidos, como Carol Castro e Duda Santos. "Não tô acreditando que o último capítulo começou com um corte seco da Clarice baleada pra ela já recuperada no hospital sem mais nem menos, sem mostrar mais o talento da Duda Santos e da Carol Castro em cena", desabafou um usuário do X (antigo Twitter). "O final mais corrido do mundo", reclamou outra.

Por outro lado, o casamento de Beatriz e Neto (Pedro Novaes) foi muito elogiado pela beleza e delicadeza. "Linda, perfeita, maravilhosa", escreveu uma internauta ao ver a protagonista vestida de noiva.

