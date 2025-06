The Searchers, campeão das paradas dos anos 60, fará último show no Glastonbury

Por Paul Sandle

GLASTONBURY, Inglaterra (Reuters) - The Searchers, banda de Liverpool que alcançou o topo das paradas na década de 1960 com "Sweets for My Sweet", "Needles and Pins" e "Don't Throw Your Love Away", fará seu último show no Festival de Glastonbury na sexta-feira, após 66 anos de turnês.

Formado em 1959 por John McNally e Mike Pender, o grupo fez parte da cena Merseybeat, ao lado de Gerry and the Pacemakers e dos Beatles, estourando no início da década de 1960, antes de fazer sucesso nos Estados Unidos.

O baixista e cantor Frank Allen, que se juntou ao grupo em 1964, disse que The Searchers já havia feito shows "finais" antes, mas decidiu voltar uma última vez após um convite do festival no sudoeste da Inglaterra.

"Dissemos que era o fim, a menos que surgisse algo que realmente não pudéssemos recusar", disse Allen, de 81 anos, à Reuters. "Se havia algo maior para terminar, então era isso."

"Será principalmente os sucessos, algumas pequenas coisas, homenagens talvez a algumas das outras pessoas com quem fizemos turnês ao longo dos anos."

A banda já tocou com Rolling Stones, Beatles e Cliff Richard, além de artistas da Motown nos Estados Unidos, afirmou ele.

Depois de tocar para fãs aos gritos na década de 1960, os gostos mudaram na década de 1970 e a banda passou para o circuito de clubes.

"Sobrevivemos e saímos do outro lado maiores e melhores", disse Allen. "E quando chegamos ao final dos anos 70, tudo decolou novamente e houve um novo respeito por tudo o que fizemos no passado."

Bruce Springsteen e Tom Petty estão entre aqueles que disseram ter sido influenciados pelo som do grupo, segundo ele.

Outros artistas que se apresentarão na Worthy Farm este ano incluem Neil Young, 79, e Rod Stewart, 80.