'Vamos fazer um forró': a música como festa no São João da Macuca

Celebrado ao longo de um mês inteiro — mas com data católica em 24 de junho —, o São João no Nordeste vai além dos badalados festivos de Campina Grande (PB) e Caruaru (PE). Em Pernambuco, na zona rural de Correntes, o festival cultural popular do São João da Macuca celebra a tradição e reúne artistas, e o TOCA conferiu tudo de perto neste ano.

A musica de tradição pra mim é a ponta do iceberg, porque existe esse corpo todo de identidade cultural de um povo que se revela ali como produto artístico pontualmente como música, mas pode ser como dança, como artesanato ou como outras formas de produção artística. Certamente, o São João é o fio condutor que junta todo os estados nordestinos, especialmente do interior. Rudá Rocha, filho do fundador do Boi da Macuca, Zé da Macuca

Rudá Rocha, filho do fundador do Boi da Macuca, Zé da Macuca Imagem: Nicole Rodrigues

O São João da Macuca é um evento ligado ao Boi da Macuca, uma manifestação cultural tradicional da região de Correntes (PE), onde há outros bois em eventos tradicionais que revela artistas: "Tem o Boi da Bonita Seca, o Boi Aliado, o Boi Cara de Sapo. Desse encontro de bois sairam muitas bandas", diz Rudá.

O próprio São João em si faz parte da história do forró, que passa pela exaltação do povo: "É a festa da chuva, do verde, do milho. Para celebrar a colheita, a fartura do interior".

Cortejo do Boi da Macuca integra atividades do festival na Fazenda Macuca Imagem: Nicole Rodrigues

Hora de celebrar. Se o forró é totalmente associado à festividade — mas, como explica Rudá, não se vê preso a sazonalidade do ciclo tradicional por ser apreciado o ano inteiro —, nomes como Luiz Gonzaga apareceram como a primeira grande expressão do gênero, ao formalizar a forma de ser forró, o triângulo, com a vivência do povo do Nordeste que fazia a festa.

Festival do São João da Macuca reúne artista em fazenda de Correntes (PE) Imagem: Nicole Rodrigues

"Não é o ritmo, é a celebração, a festa. 'Vamos fazer um forró', aí no forró era tocado o baião, o xote, o arrasta-pé. Depois esse negócio cresceu e o forró virou música", conta Rudá.

Neste ano, o festival, que aconteceu na Fazenda Macuca entre os dias 21 e 23 de junho, reuniu nomes como Anastácia, Chico César e Xangai — estes dois últimos conversaram com o TOCA e exaltaram a existência do Macuca.

Não sou órfão cultural nem órfão de parceiros. Aqui no Macuca, essa fazenda que tem desenvolvido um trabalho precioso, isso é um exemplo de como nós brasileiros, no caso nordestinos, deveríamos sempre carregar esse estandarte, essa bandeira [cultural], porque o Brasil é muito mais do que eles tentam fazer.

A música nossa brasileira sempre teve uma picardia, uma brincadeira. Xangai, cantor, compositor baiano e secretário de cultura de Vitória da Conquista (BA)

Xangai se apresentou no São João da Macuca no domingo (22) Imagem: Nicole Rodrigues

O Nordeste é expandido, ele não se restringe aos nove estados, a uma condição geográfica. Até porque as pessoas saem daqui e vão para São Paulo, Alemanha, EUA, Canadá, elas levam essa cosmovisão, esse jeito de ser, para se misturar com as outras pessoas. (...) Isso tudo interfere no nosso jeito de ser.

Participar de um São João no interior como esse da Macuca é uma alegria muito grande, porque eu sou do interior da Paraíba. Vivi muitas festas [de São João] do interior que tem muito disso, do profano e do sagrado. O prazer para nós é sagrado, ser profano já é sagrado. Levamos muito a sério a nossa música e dança. Chico César, cantor e compositor paraibano