'Round 6' realmente terminou? Entenda o final misterioso da série

A terceira e última temporada de "Round 6" chegou hoje à Netflix e encerra supostamente a série de maior sucesso da história da plataforma.

Sim, você leu certo. Supostamente.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

O que acontece no fim de "Round 6"

O grande vencedor desta edição dos jogos acaba sendo a bebê sem nome de Jun-hee (Jo Yu-ri), a jogadora 222. A jovem mãe, que havia dado à luz durante a prova de esconde-esconde, se mata durante a "brincadeira" de pular corda.

Gi-hun (Lee Jung-jae), o jogador 456, assume a responsabilidade pelo bebê e o leva até a fase final: o mortal jogo da lula em uma plataforma elevada. No confronto decisivo, Gi-hun se depara com Myung-gi (Im Si-wan), o pai biológico da bebê, que demonstra indiferença pela vida da própria filha.

Revoltado, o protagonista o enfrenta e vence a disputa. Mas os jogos têm uma regra implacável: apenas uma pessoa pode ficar viva para a edição ser encerrada.

Em um ato final de redenção, Gi-hun toma a decisão mais dolorosa: garantir que a bebê sobreviva, mesmo que isso signifique seu próprio sacrifício. Ele escolhe a morte, pula da plataforma e deixa para trás um legado de resistência para priorizar a nova vida.

Enquanto isso, Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon) finalmente consegue chegar à ilha e, com a ajuda da Guarda Costeira, força os organizadores dos jogos a evacuarem o local. Eles então ativam um protocolo de autodestruição, que reduz a cinzas o que parecia ser a sede sul-coreana dos jogos.

Hwang Jun-ho recebe a bebê da 222 como "presente" do Líder (Lee Byung-hun), assim como o prêmio em dinheiro do jogo.

Além disso, descobrimos que existem versões dos jogos em outros países — ou, pelo menos, uma nos EUA. E é por isso que dissemos que a série chegou "supostamente" ao fim.

Ao final, o Líder (Lee Byung-hun), vai para Los Angeles para entregar pertences e dinheiro à filha do jogador 456.

Quando ele está passando pela cidade, avista uma mulher misteriosa, vivida por Cate Blanchett ("Tarr"). Ela está jogando ddakji com um homem sem-teto, sugerindo que os jogos podem já estar se expandindo para além da Coreia. Os dois não trocam uma palavra, mas há uma tensão estranha no ar. Não está claro se eles fazem parte da mesma operação ou se um novo Round 6 surgiu nos EUA, fora do controle dele.

Em outubro de 2024, o Deadline informou que David Fincher ("Clube da Luta") estava em negociações para dirigir um derivado em inglês de "Round 6". Fincher ainda não comentou sobre a participação de Blanchett, e a Netflix não confirmou futuras produções da série.