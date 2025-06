O que falaram na minha ausência? WhatsApp começa a liberar resumo de chats

O WhatsApp começou a liberar a função de resumir conversas para o aplicativo nos Estados Unidos. Ainda não há previsão para recurso chegar ao Brasil.

O que aconteceu

Sabe quando você está em um grupo e discutiram um monte de coisas, enquanto você estava ausente? O recurso é para isso. Por enquanto, segundo a Meta, só está disponível em inglês para quem mora nos Estados Unidos.

A opção de resumo aparece quando você abre o chat ou o grupo e toca no aviso dizendo que há dezenas de mensagens não lidas. Isso ativa a Meta Ai, assistente de inteligência artificial da companhia, que fará um resumo em tópicos do que foi discutido, durante sua ausência, ao tocar na opção.

WhatsApp diz que processamento desse resumo é feito de forma privada. A empresa afirmou que desenvolveu um sistema que processa e retém os dados pelo menor tempo possível. A novidade foi originalmente anunciada no fim de abril.

Uso de sistemas de IA para resumo é feito com uma requisição na nuvem. No blog de engenharia da Meta, é explicado que é feita uma autenticação usando credenciais anônimas, a operação é realizada em um ambiente criptografado e depois retorna para o dispositivo do usuário.

Em abril, o WhatsApp anunciou o recurso de "privacidade avançada", que desativa recursos de inteligência artificial num chat. Além disso, nesse modo é impossível exportar conversas, e o download de mídias é bloqueado.