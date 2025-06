Quem são os novos personagens da continuação de 'Êta Mundo Bom'?

"Êta Mundo Melhor" estreia na próxima segunda-feira, trazendo de volta personagens icônicos de "Êta Mundo Bom", como Candinho (Sergio Guizé), Maria (Bianca Bin) e Sandra (Flávia Alessandra). A trama dá continuidade à novela de 2016 e contará também com novos personagens que se juntam aos já conhecidos. A seguir, Splash apresenta os novos integrantes da trama.

Junior/Samir (Davi Malizia)

É o filho perdido de Candinho, sequestrado por Ernesto (Eriberto Leão) no início da trama. Tem uma marca de nascença na perna que lembra asas de anjo. É esperto, inteligente e divertido como o pai. Tem o mesmo coração bom de Candinho, assim como o jeito de ver a vida sempre de uma maneira positiva. Vai parar no orfanato de Zulma (Heloisa Périssé).

Samir (Davi Malizia) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Asdrúbal (Luis Miranda)

Professor, amigo de Pancrácio (Marco Nanini em "Êta Mundo Bom"), mentor de Candinho (Sergio Guizé) que partiu para a Grécia. Designado por Pancrácio para tomar conta de sua escola, Asdrúbal vai morar na mansão de Candinho.

Assim como Pancrácio fazia na trama anterior, Asdrúbal tem a ideia de usar diferentes disfarces para conseguir informações sobre o filho desaparecido do novo amigo, o que o coloca em várias confusões. Paquerador, joga charme para Margarida (Nivea Maria), Medéia (Betty Gofman) e Tamires (Monique Alfradique) ao mesmo tempo, o que vai lhe render muita dor de cabeça.

Asdrúbal (Luis Miranda) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Estela (Larissa Manoela)

Ela é uma estudante de enfermagem com um passado misterioso. Depois que o pai morreu de desgosto quando a mãe saiu de casa e nunca mais apareceu, passou a viver com a avó Aurora (Lu Grimaldi) e com a irmã Anabela (Isabelly Carvalho), a quem dedica sua vida.

Sente uma conexão instantânea com Celso (Rainer Cadete) em um momento delicado da vida do moço. Também vai ser professora dos órfãos da Casa dos Anjos da vilã Zulma e virar a melhor amiga de Dita (Jeniffer Nascimento).

Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Anabella (Isabelly Carvalho)

Irmã de Estela e neta de Aurora. Sofre de uma doença nos ouvidos. É inteligente e carinhosa.

Picolé (Isaac Amendoim)

Sobrinho de Pirulito (JP Rufino em "Êta Mundo Bom"), que não retornar por que vai embora para estudar. Picolé vai morar na casa de Candinho e se torna um dos seus confidentes. Divertido, fofoqueiro e comilão.

Isaac Amendoim é Picolé em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Sabiá (Fábio de Luca)

Detetive contratado para encontrar o filho de Candinho. É esperto, mas também confuso. Vai se apaixonar por Zenaide (Evelyn Castro).

Sabiá (Fabio De Luca) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Medéia (Betty Gofman)

Irmã de Quinzinho (Ary Fontoura), ela surge para morar no sítio depois de ser misteriosamente abandonada pelo marido. Esperta e sem papas na língua, inferniza a vida de Cunegundes (Elizabeth Savala) e não se cala diante dos desaforos da cunhada. Quando todos vão para São Paulo, conhece o professor Asdrúbal, por quem vai se interessar.

Medéia (Betty Gofman) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Maria Divina (Castorine)

Assume o lugar de Manoela (Dhu Moraes) nos trabalhos domésticos do sítio quando ela vai para São Paulo. Assim como a antecessora, é explorada por Quinzinho e Cunegundes. Permanece no sítio porque se apaixona por Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi).

Maria Divina (Castorine) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Zulma (Heloísa Périssé)

Dona do abrigo onde o filho de Candinho vai parar. Ela obriga as crianças a costurarem, bordarem e encadernarem os livros que ela vende. Briga e atormenta as crianças, mas é enganada por elas o tempo todo. Vai querer conquistar o protagonista de olho na herança dele.

Zulma (Heloisa Périssé) em 'Êta Mundo Mlehor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Zenaide (Evelyn Castro)

É funcionária e aliada de Zulma, com quem vive uma relação de amor e ódio. Debochada e dona de um grande senso de humor, Zenaide vive alfinetando a vilã.

Zenaide (Evelyn Castro) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Carmem (Cristiane Amorim)

Carmem é uma cigana. Vai morar com Zulma e virar sua parceira em golpes.

Carmem (Cristiane Amorim) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Aladin (Vicente Alvite)

Um dos meninos mais espertos do abrigo, é um dos poucos que confrontam Zulma. Vai gostar de Anabella, irmã de Estela. Também é o único que sabe ler.

Aladin (Vicente Alvite) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Simba (Arthur Yera)

Um pouco maldoso, é o tormento da vida das crianças do abrigo. Sempre apronta e exige o dinheiro de suas vendas. Quer ser rico e vai infernizar a vida das outras crianças.

Simba (Arthur Yera) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Denguinho (Maya Dias)

É a caçula do orfanato Casa dos Anjos. Muito esperta.

Denguinho (Maya Dias) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio ocha/Globo

Felícia (Marina Cypriano)

Felícia é uma das crianças do orfanato de Zulma. Ela é esperta e é uma das melhores amigas de Samir.

Felícia (Marina Cypriano) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Margarida (Nivea Maria)

É a dona nova dona da pensão que foi de Camélia (Ana Lucia Torre em "Êta Mundo Bom"). Antiga estrela do teatro de revista, Margarida leva uma vida recatada e dedica-se integralmente aos seus hóspedes. Com seu charme e beleza, vai despertar o interesse de Asdrúbal e de Lúcio (Tony Tornado), dono da rádio, com quem viveu um amor no passado.

Margarida (Nivea Maria) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Sônia (Paula Burlamaqui)

Mulher bonita e independente, sofre preconceito por ser desquitada. Vai se envolver com Quincas (Miguel Rômulo), que não resiste aos seus encantos, mas reluta em assumir um relacionamento. Posteriormente, também se envolve com o doutor Lauro (Marcelo Argenta).

Haydée (Kênia Bárbara)

A nova dona da boutique é uma mulher bonita e moderna. Tem um mistério em sua vida.

Lúcio (Tony Tornado)

Dono da Rádio Paraíso, foi apaixonado por Margarida, com quem teve uma história no passado. Os dois se reencontram e ele sonha em reatar o romance. Guarda segredos do passado.

Tamires (Monique Alfradique)

Gerente do Dancing, assumiu o negócio no lugar de Clarice (Marianna Armelinni em "Êta Mundo Bom!"), sua prima. Não tem o menor talento para os negócios e está sempre colocando o Dancing em risco. Bonita e sedutora, é apaixonada por Ernesto (Eriberto Leão), mas não compactua com suas vilanias.

Tamires (Monique Alfradique) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo

Mirtes (Mari Bridi)

Jovem de boa família, foi parar no Dancing depois da ruína financeira dos pais. Se apaixona por Ernesto e vira sua aliada.

Francine (Luciana Fernandes)

Dançarina, é uma espécie de aliada de Tamires e vive reclamando da maneira como a chefe gerencia o negócio. Quer arranjar um marido rico.