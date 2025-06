O parceiro Maluco Beleza: quem foi 'Claudete', amigo de Raul Seixas

Raul Seixas, uma das maiores referências da música brasileira, completaria 80 anos amanhã (28). Amigo e parceiro na criação de diversos sucessos que atravessaram gerações, o cantor e compositor baiano contou com o carioca Cláudio Roberto (1952-2022). Veja, a seguir, detalhes de sua trajetória com Raulzito.

Quem foi Cláudio Roberto e sua importância na vida de Raul

Claudete, como era chamado pelo amigo, e Raul Seixas, se conheceram em 1963. Em 1968, compuseram a primeira canção juntos: I Don't Really Need Anymore, gravada por Raul anos mais tarde, em 1988, para o disco A Pedra do Gênesis.

Em entrevista de 2020, Cláudio Roberto detalhou o começo da amizade. "Eu tinha 11 anos e ele, 18. Conheci por intermédio de dois primos dele, um casal de irmãos: a Heloísa Seixas e o Horácio Seixas. (...) Desde a primeira vez que nos vimos, nos gostamos muito e nos entendemos de imediato", relembrou ele ao canal da banda Leela.

Nós tínhamos uma compreensão mútua incrível. Compondo com ele, aprendi algo que levei para a vida toda. Nunca tivemos atritos, porque, quando um de nós não concordava com a ideia do outro, dizia: 'Então me convença'. E essa, para mim, é a manifestação mais genuína de democracia que já experimentei. Cláudio Roberto

Juntos, Raul Seixas e Cláudio Roberto emplacaram vários hits. Maluco Beleza (1977), O Dia em Que a Terra Parou (1977), Aluga-se (1980), Rock das Aranhas (1980) estão entre os principais exemplos de músicas compostas pela dupla.

Capa do disco O Dia em Que a Terra Parou (1977) Imagem: Reprodução

Mais de 30 dessas faixas foram gravadas entre 1975 e 1988. O maior símbolo da parceria sólida entre os amigos foi o álbum O Dia em Que a Terra Parou, de 1977 - todas as faixas foram compostas por Cláudio e Raul em conjunto. Novo Aeon, de 1975, também é uma obra assinada pela dupla, inclusive título do álbum lançado por Raul Seixas no mesmo ano.

Um dia, cheguei em casa e encontrei o Raul sentado na copa com minha primeira ex-mulher. Ele estava de blazer, como sempre, e disse: 'Vem cá, senta aqui, que eu tenho um negócio importante para conversar com você' (...) Vamos fazer o meu disco novo da Warner'. A gente nem sabia ainda que estávamos prestes a compor O Dia em Que a Terra Parou. Cláudio Roberto

Parceria retratada em série do Globoplay

Para celebrar as oito décadas do nascimento de Raul Seixas, o Globoplay lançou quinta-feira (26) a série "Raul Seixas: Eu Sou". O ícone do rock and roll nacional é interpretado pelo ator Ravel Andrade. A obra revive toda a trajetória do "maluco beleza", desde a infância, passando pelos shows, até os altos e baixos que marcaram sua carreira.

Cláudio Roberto foi interpretado por João Vitor Silva para a série do Globoplay Imagem: Acervo pessoal e Divulgação/Globo

Com oito episódios de 45 minutos, a produção retrata, entre outras fases, a parceria e amizade com Cláudio Roberto. O compositor é encarnado por João Vitor Silva. "Foi muito interessante estudar essas conexões com outros gênios que o Raul conhecia. Ele era um cara muito agregador também", disse o jovem ator.

Cláudio Roberto morreu em 2022, em Miguel Pereira, após complicações de uma cirurgia cardíaca. Em 2012, o músico participou - bem emocionado - do documentário "Raul: O Início, o Fim e o Meio", dirigido por Walter Carvalho e que traça, com depoimentos de amigos e familiares, a trajetória do artista até 1989, ano de sua morte.