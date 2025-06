Quem é Eduarda Braum, 1ª brasileira a ganhar a coroa do Miss Supranational

Eduarda Braum, 24, conquistou hoje a primeira vitória do Brasil no Miss Supranational, um dos principais concursos de beleza feminina da atualidade. A capixaba foi coroada em cerimônia realizada na Polônia.

Desde o início do confinamento, a capixava era considerada uma das favoritas. Segundo especialistas, o sorriso, a estatura e a naturalidade como se comunica com público são destaques. Ela já havia vencido o Miss Supranational Brasil em abril deste ano.

Em menos de cinco anos, é a segunda vez que uma brasileira vence uma competição mundial. Em 2022, a paulista Isabella Menin venceu o Miss Grand International, outro certame da chamada era digital da beleza, marcada pela força das redes sociais.

Quem é Eduarda Braum?

Nascida em 25 de abril de 2001, Eduarda Braum é uma jovem capixaba da cidade de Afonso Cláudio (ES). Ela é formada em Letras e Pedagogia, graduações que ajudaram na construção de seu projeto social para o concurso.

Vinda de uma família de agricultores, Eduarda começou a trabalhar aos 18 anos como vencedora em sua cidade: "Foi lá que eu aprendi muito sobre comunicação, cordialidade e escuta. Enquanto trabalhava, eu me formei em Letras-Português/Inglês e Pedagogia", diz em vídeo de apresentação.

Sempre moramos na zona rural, Duda quando pequena era quieta tímida sempre ia pra roça com a gente e a irmã. As duas ficavam debaixo dos pés de café brincando. lembra a mãe Jussara Braum em conversa com Splash

Eduarda é filha caçula. A irmã mais velha, Bruna Braum fala que a irmã sempre foi dedicada e focada e que isso a inspira: "Por ser mais velha, eu sempre cuidei da Eduarda enquanto nossos pais trabalhavam, desde pequena. Então, o que mais temos são memórias juntas", disse a Splash.

Eduarda e a irmã Bruna Braum Imagem: Arquivo pessoal

Ela sempre foi minha amiga, minha companheira, minha protegida. Acho que definir uma memória é muito difícil, mas é um motivo de orgulho imenso vê-la voar tão alto! Fico mesmo imensamente feliz! Ela merece cada aplauso dessa conquista. E eu, como irmã, estou muito orgulhosa de ver que ela alcançou isto. Bruna Braum sobre Eduarda

O título de Miss Supranational Brasil 2025 não foi o primeiro da jovem. Ela já havia disputado o Miss Universo Brasil 2021 como Miss Espírito Santo, e ficou no Top 10 de semifinalistas: "Ela sempre ouviu de amigos e familiares que deveria ser miss. Em 2021 ela levou a sério e foi para o Miss Brasil", diz Bruna.

Era outra Eduarda, mais tímida, sem saber direito como se portar e hoje estamos completamente orgulhosos de ver a mulher que ela se tornou e o quanto ela brilhou naquele palco. Bruna Braum sobre evolução da irmã

Ponta-pé nos concursos a levou para outras carreiras: influenciadora digital e apresentadora.

Como Miss Supranational Espírito Santo, estou pronta para levar o orgulho de ser capixaba para o mundo. Eduarda Braum, Miss Supranational 2025 quando era candidata ao Miss Supranational Brasil 2025

Eduarda é a idealizadora do projeto "Protagonistas do Amanhã", onde dá palestras e visitas em escolas públicas no Espírito Santo. Em vídeo sobre o projeto, a miss diz que pela troca com professores, são construídos momentos de aprendizados: "Compartilho minha trajetória de vida e formação de professora para motivá-los a acreditar no próprio potencial, mostrando que o lugar onde vieram não limitam onde podem chegar".

Ela falou do projeto em resposta final que garantiu vitória: "Com a minha formação, inspiro jovens através do meu projeto 'Protagonistas do Amanhã', a pensarem em seus projetos de vida e a pensarem em seus objetivos de vida. Através do projeto e como comunicadora, consigo influenciar esse jovens sobre a importância da educação na vida de cada um deles".