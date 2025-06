As 5 HQs mais vendidas da história; a 1º superou 8 milhões de cópias

Algumas edições de quadrinhos ultrapassaram as páginas da ficção e se tornaram marcos culturais. Em meio a heróis consagrados e eventos bombásticos, certas HQs bateram recordes de venda e mudaram o rumo da indústria. Splash elencou os 5 mais vendidos da história.

5. Spider-Man #1 (1990) - 2,5 milhões de cópias

Capa de Spider-Man #1 (1990) Imagem: Divulgação

Todd McFarlane deu um novo ar ao Amigão da Vizinhança com Spider-Man #1. Lançada em 1990, a HQ apostava em uma trama mais sombria e madura para Peter Parker, já casado com Mary Jane.

A história envolvia o vilão Lagarto sob o controle da mística Calypso. O sucesso foi enorme: 2,5 milhões de cópias vendidas, consolidando a edição como um dos maiores sucessos da Marvel nos anos 90.

4. Superman #75 (1993) - 3 milhões de cópias

Capa de Superman #75 (1993) Imagem: Reprodução

A morte do Superman foi um dos eventos mais chocantes da cultura pop. Em Superman #75, lançado em 1993, o herói enfrenta o vilão Apocalipse em uma batalha épica que termina com sua morte.

O impacto foi imediato: filas nas bancas, comoção entre os leitores e mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Essa HQ é lembrada até hoje como um divisor de águas para a DC Comics.

3. Adventures of Superman #500 (1993) - 4,2 milhões de cópias

Edição nasceu após a comoção com a morte do Superman. A DC lançou Adventures of Superman #500, trazendo pistas sobre o retorno do herói.

Adventures of Superman #500 (1993) Imagem: Reprodução

Mostra Jonathan Kent lutando no além para recuperar a alma de Clark Kent. Com 4,2 milhões de unidades vendidas, a história ainda apresenta quatro figuras misteriosas que surgem após o desaparecimento do corpo do Superman.

2. X-Force #1 (1991) - 5 milhões de cópias

X-Force #1 (1991) Imagem: Reprodução

Ainda no universo mutante da Marvel, X-Force #1 também foi um fenômeno. Com 5 milhões de cópias vendidas, a edição introduziu um novo grupo liderado por Cable.

Missão era manter os Novos Mutantes unidos e enfrentar inimigos como a Frente de Libertação Mutante. O sucesso da revista mostrou o potencial dos spin-offs dentro do universo dos X-Men.

1. X-Men #1 (1991) - 8,1 milhões de cópias

X-Men #1 (1991) Imagem: Reprodução

O topo da lista é da Marvel. A edição X-Men #1, lançada em 1991, vendeu impressionantes 8,1 milhões de exemplares. A revista marcou a despedida do lendário roteirista Chris Claremont e introduziu novos personagens, vilões e dois times diferentes de mutantes.

Na trama, Magneto cria os Acólitos e põe em prática seu plano de construir o Asteróide M. A HQ se tornou um marco e, até hoje, é considerada a história em quadrinhos mais vendida de todos os tempos.